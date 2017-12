Gemeinsam unter dem Tannenbaum

Fabian Sauer

Bernau (MOZ) Unter dem Motto "An Heiligabend nicht allein bleiben" luden die Helfer und Mitarbeiter der Kontakt- und Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Heiligabend zum festlichen Essen. In besinnlich-fröhlicher Stimmung konnten Gäste singen, lachen und gemeinsam statt einsam den Tag begehen.

Zum Fest der Liebe und Besinnlichkeit mag kaum einer gerne alleine zuhause sein. Bester Beweis dafür dürfte die Aufmerksamkeit sein, die die Bitte eines Berliner Senioren in diesen Weihnachtstagen bekam.

Mit einem Zettel im örtlichen Supermarkt bat der verwitwete Rentner um Gesellschaft am Heiligabend. Die ehrliche wie berührende Nachricht zog große Kreise und erntete viel Hilfsbereitschaft, doch nicht immer bedarf es einer eindringlichen Nachricht.

In Bernau bietet in guter Tradition die Awo am Weihnachtsabend denen einen Platz zum Feiern, die sonst allein zuhause wären. Während vielerorts im Kreis der Familie der Baum geschmückt oder das Festessen vorbereitet wird, verschönern Helfer die Räumlichkeiten der Kontakt- und Begegnungsstätte an der Stadtmauer mit Festtagsdekoration. Eigens vorbereitete Liederbücher werden auf den Tischen platziert, damit das weihnachtliche Singen später nicht am mangelnden Text scheitern muss. Dazu gesellen sich Kerzen, Leckereien und Tannenzweige. Selbstverständlich darf für ein ordentliches Fest ein Weihnachtsbaum nicht fehlen.

Eine der sechs Freiwilligen ist Marianne Reich. Seit mittlerweile drei Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich bei der Awo und hilft bei der Organisation von Seniorentänzen, Festen und auch beim Ausrichten der Weihnachtsfeier. "In meiner Familie sind alle versorgt, und ich helfe einfach gerne", verrät die Bernauerin. Während manche gut versorgt sind, sei der Wunsch nach Hilfe und Gesellschaft bei anderen groß. So kämen viele Besucher der Weihnachtsfeier auch regelmäßig zu den Treffen in der Awo. "Es gibt aber auch immer wieder Leute, die heute zum ersten Mal herkommen", weiß Marianne Reich zu berichten.

Gegen 15 Uhr trudeln die Weihnachtsgäste in der Begegnungsstätte ein. Rund 30 mehr oder minder Einsame haben sich für die Feier angemeldet, und auch fast alle sind erschienen, um zu Weihnachten nicht allein zu sein. Dabei finden nicht nur Bernauer den Weg zur Awo. "Natürlich sind viele Besucher der Kontakt- und Begegnungsstätte dabei, aber auch Bewohner der Hoffnungsthaler Stiftung finden zu uns", sagt die Vorsitzende des Bernauer Awo-Vereins, Leonore Bode. Sogar eine Besucherin aus Berlin komme mittlerweile regelmäßig zu der geselligen Runde. "Dort im Betreuten Wohnen wird zu Weihnachten leider nichts angeboten, also hat man die Dame an uns verwiesen, und das gefiel ihr so gut, dass sie seit drei Jahren immer wieder hier ist", freut sich Leonore Bode. Als sie vor einigen Jahren den Vorsitz des Ortsvereins übernahm, hätte sie sich nicht träumen lassen, "wie umfangreich das Ganze letztlich wird, aber dafür lernt man dann auch tolle Leute kennen. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man merkt, mit welcher Freude das angenommen wird." Das scheinen auch die Besucher zu bestätigen - an den Tischen wird bei Kaffee, Tee und Kuchen gespielt, geplauscht, gelacht und gesungen.

Besondere Weihnachtstimmung verbreitet der Auftritt des Posaunenchors der evangelischen Gemeinde. Die neun Musiker füllen den Raum der Begegnungsstätte nicht nur mit ihren Instrumenten, sondern auch mit weihnachtlichen Liedern von "O Tannebaum" bis "Süßer die Glocken nie klingen".

"Die machen das ganz toll", flüstert eine Zuhörerin der musikalischen Darbietung begeistert, bevor die Versammelten - angeleitet vom Chor - zum gemeinsamen Singen ansetzen.

Bei so viel Einsatz muss es nicht verwundern, dass viele der Gäste an diesem Nachmittag auch jenseits der Feiertage im Awo-Treff zu Gast sind. Als "Mitglied in der Awo", wie Sigrid Pulfer betont, nimmt die Bernauerin nicht nur an der Weihnachtsfeier teil. Besonders die Bastel- und Malkurse haben es der 65-Jährigen angetan. "Aber leider ist mein Mann gestorben, und alleine feiern kommt für mich nicht infrage, dafür bin ich zu gesellig", verrät Pulfer.

Auch Doris Weinitz kommt das Angebot gelegen: "Ich habe aus der Zeitung davon erfahren, und das hat mich am Ende überzeugt", erzählt die Bernauerin. "Meine Verwandten wohnen leider alle weit weg, aber warum soll ich alleine zuhause sitzen, wenn ich hier auch mit anderen feiern kann?", fragt sie und wendet sich Gesprächen zu.