Wo ein Turmfalke über Kaninchen wacht

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Zu einer Führung wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder ins Wildgehege in Wriezen eingeladen. Die Nächste steht offiziell erst Ostern wieder an.

Die Führung am zweiten Weihnachtsfeiertag gehört im Wriezener Wildgehege zur Tradition. Doch trotz strahlendem Sonnenschein lockte sie diesmal neben zwei Familien vor allem Vereinsmitglieder und deren Angehörige auf den Wirtschaftshof in der Mahlerstraße. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Gegen kalte Glieder half ein Glühwein oder Punsch. Auf die Jüngsten warteten zudem unter anderem Weihnachts- und Schneemänner aus Schokolade.

Gut gelaunt präsentierte sich einmal mehr auch der Vereinsvorsitzende und Tierarzt Dr. Wilfried Böttcher. Er verwies schon zu Beginn auf noch verfügbare Exemplare des Kalenders für 2018 mit eindrucksvollen Aufnahmen aus dem Wildgehege. Diese stammen von Xenia Kremer, die bei der Führung mit ihren Fotoapparaten ebenfalls wieder dabei war. Die junge Frau gehört zu den zurzeit 16 Mitgliedern des Vereins.

Zur Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag hatte Wilfried Böttcher auf zwei Austritte, aber auch auf zwei Eintritte verweisen können. Neue Mitstreiter seien immer willkommen, erklärte er. Der Betrieb des Wildgeheges werde durch einen Lohnkostenzuschuss der Stadt Wriezen abgesichert, ließ der Vereinsvorsitzende nicht unerwähnt. Die beiden so finanzierbaren Halbtagskräfte würden zudem durch drei über das Jobcenter entsendete Helfer und Freigänger der Justizvollzugsanstalt Wriezen unterstützt.

Groß und Klein zog es als Erstes zu den Meerschweinchen und Zwergkaninchen, über die ein Turmfalke wacht. "Die Vögel jagen nicht dicht am Horst", erklärte Böttcher. Dass die Theorie in der Praxis wirklich funktioniert, habe ihn dennoch überrascht. Und auch, wie tief und weit Zwergkaninchen sich durch die Erde buddeln können. Unklar sei dagegen, wieso die Meerschweinchen den vorhandenen Auslauf nicht nutzen.

Vorbei an zwei Waschbären ging es zu einer Wachtel, die erst seit Kurzem im Wildgehege zu Gast ist. Sie könne nicht fliegen, obwohl keine Verletzung sichtbar ist, berichtete der Tierarzt. Wenn dies so bleibe, würde sich der Verein um ein weiteres Tier zur Gesellschaft bemühen. Zu den Neuzugängen gehört auch ein Frettchen, das sich zuvor in Privatbesitz befand. Aber nicht immer bekäme das Wildgehege das, was angekündigt wird. So habe sich einmal ein nur 380 Gramm schwerer Marderhund kurz darauf als Rotfuchs entpuppt. "Wir sind kein Zoo", sagte Wilfried Böttcher später noch. "Wir stellen unsere Tiere nicht aus. Wir wollen ihnen eine möglichst naturnahe Haltung bieten." Was ausgewildert werden könne, komme auch wieder raus.

Informationen im Internet unter www.wildgehege-wriezen-ev.de. Wer sich für einen Kalender interessiert, kann sich gern melden.