Neuer Ort für Heimkehrer-Schau

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kriegsgefangenschaft, Deportation, Heimkehr - im Frankfurt der Nachkriegszeit lassen sich diese weltpolitischen Themen wie unter einem Mikroskop beobachten. Um diesen Teil der Geschichte darzustellen, ist eine neue Ausstellung geplant.

Eine nachgebaute Baracke könnte künftig den Hof des alten Gefängnisses an der Collegienstraße füllen. Umrahmt von Musikschule, Kinderbibliothek und der Gedenkstätte "Opfer politischer Gewaltherrschaft" könnte hier ein Raum entstehen, in dem die Bedeutung Frankfurts am Ende des Zweiten Weltkriegs als Umschlagplatz für Millionen Vertriebene und Kriegsgefangene dokumentiert wird. So lautet zumindest die Idee des Kulturwissenschaftlers Konrad Tschäpe.

Konrad Tschäpe arbeitet seit anderthalb Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Museum Viadrina, unter anderem, um ein neues Konzept für die Heimkehrer-Ausstellung zu erarbeiten. Diese befindet sich derzeit noch im Polizeipräsidium an der Nuhnenstraße, dort, wo vor rund 70 Jahren die Kriegsgefangenen aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft ankamen. Über 16 Jahre nach ihrer Eröffnung ist die Ausstellung technisch und inhaltlich verschlissen, es finden kaum noch Besucher dahin, zudem hätte die Polizei die Räume wieder gern für sich.

"Die Stadt sollte das Thema nicht verschenken", findet Tschäpe. Deshalb plant er auch nicht einen reinen Umzug der Ausstellung von der Peripherie an die Oder. Die Schau soll auch einen anderen Schwerpunkt erhalten. Es sei richtig, dass Frankfurt für 1,8 Millionen deutsche Kriegsgefangene und Zivilinternierte der Ort war, an dem sie erstmal wieder deutschen Boden betraten und in die Freiheit entlassen wurden. Die Stadt war aber auch darüberhinaus "Umschlagplatz für Menschenmassen". Sowohl Richtung Osten als auch Westen passierten Verhaftete, Versklavte und Vertriebene die Oder. "Hier kann man quasi mit dem Mikroskop auf die große Geschichte gucken", ist Tschäpe überzeugt. Kriegsgefangenschaft allgemein würde er gern thematisieren, die Kriegsfolgen in der Region, die Bedeutung von Heimat und dem Verlust derselben.

Es liegt für ihn auf der Hand, dass man bei diesem Thema auch polnische Sichtweisen mit einbezieht. So leben in Slubice beispielsweise Polen, deren Väter einst nach Sibirien deportiert und die später in Slubice angesiedelt wurden. "Das sind auch Heimkehrer" attestiert Tschäpe und plädiert dafür, die neue Ausstellung unter eine europäische Perspektive zu stellen.

Dem stimmt Museumsdirektor Martin Schieck zu. "Wir wollen den Blick weiten, die Forschung weitertreiben", sagt er. Wünschenswert sei es, die Universität Viadrina dafür mit ins Boot zu holen. "Die deutschlandweite und europaweite Bedeutung, die Frankfurt 1945 und danach für die umhergetriebenen Menschen hatte, gilt es einzufangen", sagt Schieck.

Damit das möglich wird, hofft er einerseits darauf, dass die Stelle von Tschäpe, die eigentlich im Sommer 2018 endet, verlängert wird. Derzeit wird sie von der Stadt finanziert, eine Verlängerung um weitere zwei Jahre steht in Aussicht - dann jeweils hälftig finanziert von Stadt und Land. Zum anderen laufen Gespräche mit dem Werksausschuss des Kultureigenbetriebs, mit städtischen Ämtern und der Denkmalbehörde über das Vorhaben. "Die Baracke im Hof der Gedenkstätte ist zunächst nur ein Vorschlag, um überhaupt eine Diskussion ins Rollen zu bringen", erläutert Schieck. Ganz abgesehen von inhaltlichen und denkmalschützerischen Aspekten, gelte es schließlich auch noch, Geldquellen für eine neue Ausstellung aufzutun.

Ein erster Schritt ist eine Tafelausstellung, die im kommenden Jahr als Teilprojekt von Kulturland Brandenburg zum Thema erarbeitet wird.