Applaus in der stillen Nacht

Jugendarbeit liegt ihr am Herzen: Pfarrerin Katharina Falkenhagen - hier mit zwei Engeln - lebt und wirkt seit diesem Jahr in der kleinen Oderstadt Lebus © Foto: Johann Müller

Der Nachwuchs in Aktion: Kinder aus der evangelischen Kita „Kirchenmäuse“ und der Christenlehre an der Lebuser Burgschule haben am Heiligabend in der Lebuser Kirche das Krippenspiel aufgeführt. Die Fassung hat die neue Pfarrerin selbst geschrieben. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche hat die Lebuser Pfarrerin Katharina Falkenhagen am Heiligabend die erste Christvesper in ihrer neuen Wirkungsstätte geleitet. Die Krippenspiel-Version hat sie selbst geschrieben und mit den jungen Darstellern eingeübt.

Der große Weihnachtsbaum im Altarraum hatte zuvor auf dem Kirchhof gestanden und die Besucher des Lebuser Weihnachtsmarktes begrüßt. "Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Amt Lebus ist sehr gut", sagt Katharina Falkenhagen angesichts dessen. Dafür, dass es die Besucher der Christvesper am Heiligabend wohlig warm hatten, sorgte Philipp Dobis, ein Anwohner der Kirche. Der junge Mann hat die beiden großen Kachelöfen geheizt. An der Orgel half der Wulkower Michael Thöne aus. Dass die Krippenspiel-Darsteller in so wunderhübschen Kostümen auftreten konnten, dafür hatten sich viele Eltern ins Zeug gelegt. Und die Lebuser Chorleiterin Elke Pfeiffer übte bis zum Beginn des Gottesdienstes mit den Kindern Lieder und Texte: "Ich habe eine wunderbare, sehr aktive, ideenreiche Gemeinde, aus der sich viele einbringen und Verantwortung übernehmen", sagt Katharina Falkenhagen, nach einem Resümee für ihren Start in Lebus gefragt. Die Pfarrerin ist kurz nach Ostern mit ihrer Familie ins komplett sanierte neue Pfarrhaus neben dem Museum eingezogen.

Sie ist für die etwa 500 evangelischen Christen in der kleinen Oderstadt und ihrem Ortsteil Wulkow zuständig. Und für die Christen im Frankfurter Stadtteil West sowie den Ortsteilen Lichtenberg und Hohenwalde. Doch den Auftakt machte Katharina Falkenhagen am Heiligabend natürlich in "ihrer" Lebuser Kirche.

Ihr Einzug, umgeben von einer Schar Kinder in Engel- und Hirten-Kostümen, war sinnbildlich: Dass der neuen Pfarrerin die Kinder- und Jugendarbeit sehr am Herzen liegt, ist kein Geheimnis. Eben erst hat sie die Lebuser Stadtverordneten für das Vorhaben gewonnen, die evangelische Kita "Kirchenmäuse" im ehemaligen Pfarrhaus zu erweitern.

Ihre moderne Version des Krippenspiels unter dem Titel "Aufregung im Himmel und auf Erden" habe sie "vor allem unter dem Aspekt geschrieben, dass viele kleinere Kinder aus der Kita und der Christenlehre an der Burgschule mitspielen wollten", erklärt die Pfarrerin.

Ihre Zwillinge Frieda und Clemens (13) haben die besonders Text-intensiven Parts der Ober-Engel übernommen, die von oben, aus der Kanzel und von der Empore herab, einen durchaus lebensnahen, teils kontroversen Dialog führen: Über jenes angeblich besondere Baby, das in einem dreckigen, kalten Stall liegen muss und über die "komischen, schmutzigen Gesellen" (Hirten), die die Nachricht von der Geburt des Erlösers weitertragen sollen zum Beispiel.

Während Maria (Mia Tillack) und Josef (Nora Rothbauer) auf Quartiersuche sind, liest Renate Lehmann, im großen, gemütlichen Ohrensessel unter dem Christbaum sitzend, aus der Weihnachtsgeschichte. Die über 80-jährige Lebuserin hat die Rolle in diesem Jahr erstmals übernommen. In den Pausen des Krippenspiels wird viel gesungen. Als Katharina Falkenhagen nach "Stille Nacht" um Anerkennung für die Krippenspieler bittet, brandet Applaus in der Kirche auf.

Die Predigt rankt sich um Recht und Gerechtigkeit, um Licht, Hoffnung und Wegweisung, die auch heute so wichtig sind. Finsternis sei im übertragenen Sinn auch dort, wo Hass, Neid und Gewalt regieren, sagt die Pfarrerin. Sie hat es mit ermöglicht, dass im alten Lebuser Pfarrhaus auch eine syrische Familie lebt.