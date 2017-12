Reisen um die Welt

LR Beeskow

Beeskow (MOZ) Mit gleich zwei Programmpunkten startet die Reihe Fernwehbilderbogen im Schukurama in das neue Jahr. Am 3. Januar wird Daniel Snaider über das Abenteuer Weltumrundung berichten, das ihn und Susanne Bemsel in knapp vier Jahren zu fünf Kontinenten führt. "Die große Reise" ist die Live-Dia- und Filmshow überschrieben. Am 24. Januar geht die Reise nach Neuseeland. In Bild- und Tonaufnahmen berichtet der Reisejournalist Dirk Bleyer von Aussteigern und Kiwis.

Die Vorführungen sind jeweils um 17 und 19.30 Uhr; Karten kosten 10 Euro und sind im Schukurama erhältlich.