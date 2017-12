Schneller surfen in Vogelsang

LR EIH

Vogelsang (MOZ) Vodafone hat die Gemeinde Vogelsang an das schnelle LTE-Netz angeschlossen und versorgt somit weitere 500 Einwohner und Besucher mit der Breitbandtechnologie der neuesten Generation. Dazu wurde der vorhandene Mobilfunkstandort zusätzlich mit LTE-Antennen ausgestattet.

LTE liefert den Kunden Breitbandinternet für unterwegs und die Möglichkeit, Handygespräche in - nach eigenen Angaben - kristallklarer Qualität zu führen. "Die Kunden können im Vodafone-Mobilfunknetz mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen", heißt es in der Pressemitteilung. Vodafone hat die Erschließungskosten für die neue LTE-Anbindung komplett aus eigenen Mitteln getragen, um die Infrastruktur des Ortes zu verbessern.

"Wir investieren massiv in die Zukunft der Netze und bauen diese aus, um vor allem dem enormen Wachstum der übertragenen Datenmengen gerecht zu werden. Den Kunden in Vogelsang steht jetzt das derzeit modernste und schnellste Netz zur Verfügung", so Gerd von der Osten, Regionalleiter Technik von Vodafone. Auch für die kleinen und mittleren Betriebe in Vogelsang bringe die neue LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.