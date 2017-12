Zukunft für "Oderblick" ungewiss

Janet Neiser

Ratzdorf (MOZ) Für die Gaststätte "Oderblick" am Oderdamm in Ratzdorf wird ein neuer Mieter gesucht. Die bisherigen Pächter haben ihren Vertrag zum Jahresende gekündigt. Bewerbungen sind noch bis 31. Januar 2018 möglich, und zwar beim Amt Neuzelle.

"Wir sind natürlich stark daran interessiert, jemanden für die Gaststätte zu finden", sagt Ute Petzel, die Bürgermeisterin der Gemeinde Neißemünde. "Ratzdorf ist schließlich ein Ausflugsort, vor allem im Frühjahr und im Sommer." Einst habe es in dem Örtchen an der Oder vier Gaststätten gegeben, erinnert sie sich. Doch das war einmal. Die Kajüte hatte nur im Sommer auf. Das Europäische Begegnungszentrum war Objekt bei einer Zwangsversteigerung. Und was die Gaststätte "Oderblick" betrifft, da sieht es derzeit so trist aus wie das Dezemberwetter.

Fast täglich läuft Ute Petzel bei Spaziergängen an der Oder an dem Objekt vorbei, das nur wenige Schritte von der Kajüte entfernt ist. Im Glaskasten neben dem Eingang hängt der Hinweis "geschlossen" und die offizielle Bekanntmachung, dass die Gemeinde Neißemünde die Gaststätte ab 2018 zur Neuvermietung ausgeschrieben hat. "Der gastronomische Traditionsbetrieb erfreut sich sowohl bei den Bewohnern als auch zahlreichen Radwanderern aufgrund seiner Lage direkt am Oder-Neiße-Radweg großer Beliebtheit. Die Gaststätte verfügt über 30 Außen- und 30 Innenplätze", heißt es da.

"Eine Neuausschreibung war notwendig, da der bisherige Pächter den Vertrag zum Jahresende gekündigt hat", informiert Thomas Tavernier, Bauamtsleiter im Amt Neuzelle. Bis kurz vor Weihnachten habe es bislang eine Bewerbung gegeben, die jedoch nicht auf eine ganzjährige Vermietung des "Oderblicks" abstelle. Thomas Tavernier wird dazu mit den Interessenten im Januar ein Gespräch führen, versichert er, obwohl er eine nicht ganzjährige Verpachtung für keine optimale Variante halte. Bewerbungen zur Pacht beim Amt Neuzelle sind ihm zufolge noch bis Ende Januar 2018 möglich. Dis Frist wurde um einen Monat verlängert, um die Erfolgschancen zu erhöhen.

Ute Petzel weiß, dass es nicht leicht werden wird, einen neuen Mieter für das Haus zu finden. Die bisherigen Mieter, zwei Frauen aus der Gemeinde Neißemünde, hätten ihr erzählt, dass es vor allem unter der Woche oft ziemlich mau mit Gästen aussehe. Zwar gebe es viele Radtouristen, aber viele würden an der Gaststätte vorbeifahren. Am Wochenende hingegen herrsche dann wieder Hochbetrieb. Da sei das alles kaum zu schaffen. "Im Winter ist in Ratzdorf natürlich generell wenig Betrieb, was Touristen angeht", fügt die Bürgermeisterin hinzu.

Immer wieder habe das Thema "Oderblick" auch bei Gesprächen am Rande der Gemeindevertretersitzungen eine Rolle gespielt. Nicht jeder habe dort verstehen können, dass die Gaststätte nur bis 17 Uhr geöffnet gewesen sei - auch während der Sommersaison. Gerade abends habe ja manch einer vielleicht Lust, vorbeizukommen.

Ute Petzel versucht, beide Seiten zu verstehen. "Die Frauen hatten schon viel zu tun in der Gaststätte", versichert sie. Von früh an seien sie vor Ort gewesen, hätten gebacken und gekocht. Und dann seien an manchen Wochentagen eben nur drei, vier Personen vorbeigekommen. Zudem galt es, das Terrain außen herum in Ordnung zu halten. Da musste zum Beispiel Rasen gemäht werden. "Die beiden wollten davon leben, aber das funktionierte eben nicht", betont Ute Petzel.

Die nur wenige Meter entfernte "Kajüte" ist ebenfalls geschlossen. Nur für den Sommer hatte sich dieses Jahr eine junge Rheinländerin als Pächterin gefunden - über Mundpropaganda und Freunde, die jemanden in Breslack kannten. Die Kajüte gehört jedoch nicht der Gemeinde Neißemünde. Ende der 1990er-Jahre hat eine Eigentümer-Gruppe, die Bau GbR, das Traditionshaus erworben. Auch die sucht nun wieder einen neuen Pächter.

Ansprechpartner für Interessenten: Thomas Tavernier, Bahnhofstraße 22,15898 Neuzelle, Tel. 033652 83530 oder E-Mail: amt.tavernier@neuzelle.de.