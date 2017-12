Gemütliches Gänse-Essen statt Einsamkeit

Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Rund 20 Gäste sind Heiligabend zur Weihnachtsfeier für Bindungslose in die Fürstenwalder Selbsthilfe-Kontaktstelle Fiks gekommen. Mit Gänsekeulen, Geschichten und Liedern ermöglichten ihnen ehrenamtlicher Helfer und Spender einen abwechslungsreichen Nachmittag.

Punkt 12 Uhr wird Gänsekeule mit Grünkohl und Klößen auf der festlich dekorierten Tafel serviert. Doch bevor in den Fiks-Räumen in der Wilhelmstraße gegessen wird, ergreift der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Luban, das Wort. "Wenn Sie sich freuen, freuen wir uns am meisten", sagt er und verweist mit Stolz darauf, dass diese Weihnachtsfeier bei dem Verein, der sich sonst in erster Linie um Selbsthilfegruppen kümmert, bereits zum 26. Mal stattfindet.

Die Zahl der Teilnehmer am Weihnachtsessen ist über die Jahre leicht schwankend, doch die meisten, die dieses Jahr die Einladung angenommen haben, sind Stammgäste. Nicht alle wollen gegenüber der Öffentlichkeit über Hintergründe sprechen. Brigitte Kunst schon. "Zum Glück hat mich meine Tochter hierher fahren können, denn ich sitze seit diesem Jahr im Rollstuhl", erzählt die 79-jährige Fürstenwalderin. "Sonst hätte ich alleine zu Hause bleiben müssen." Den Zweiten Weihnachtstag verbringt Brigitte Kunst bei ihrer Tochter, doch die zeitlicher Dauer dieses Besuchs muss begrenzt bleiben. Weil sie an den Rollstuhl gefesselt ist, kann sie dort nicht die Toilette besuchen.

Am Ersten Weihnachtstag sitzt sie daher alleine in ihrer Wohnung beim Gänsebraten, im weiteren Verlauf des Heiligabend will sie fernsehen und Rätsel lösen. An dem Treffen bei der Fiks schätzt sie vor allem eines: "Die Gemütlichkeit". Bereits vor dem Essen herrscht munteres Stimmengewirr im Raum. Bis in den Nachmittag sitzen die Gäste zusammen, es wird gesungen, es werden Geschichten vorgelesen und Rätsel gelöst. Auf seinem Platz an der Tafel findet jeder ein kleines Geschenk. Lieselotte Hettwer, frühere Leiterin der Fiks und jetzt als ehrenamtliche Helferin dabei, hat zu Hause liebevoll die Verpackungen gebastelt.

Das Essen ist in diesem Jahr vom Deutschen Roten Kreuz geliefert worden. An der Ausgabe der Teller beteiligen sich zahlreiche Ehrenamtliche, außer Jürgen Luban und Lieselotte Hettwer auch deren Mann Harald Hettwer, Angelika Ehrich, Doris Grune, Lutz Kratzer und als jüngster im Bunde Fabian Spillmann.

Er ist der Sohn der jetzigen Fiks-Leiterin Annett Spillmann. Mit der Zahl von etwa 20 Gästen ist diese zufrieden. Wie jedes Jahr seien ein paar Angemeldete nicht erschienen, andersherum könne man dadurch auch spontan Erscheinende bewirten. Gedacht ist die Veranstaltung eigentlich nicht nur für Bindungs-, sondern auch für Obdachlose. Resonanz bei diesem Personenkreis gibt es zuletzt aber kaum noch. "Das liegt vor allem daran, dass in den Fürstenwalder Obdachlosenunterkünften die Bewohner häufig wechseln", sagt Annett Spillmann. Außerdem sei oft die Hemmschwelle groß.

Finanziert worden ist das Weihnachtsessen von Sponsoren. Annett Spillmann zählt die Firma Calox, den Pflegedienst Ro-Sie, die Physiotherapie Quandt, die Park-Apotheke, das Blumenstudio A bis Z und Ilona Sieniawski als Privatperson auf. Außerdem hat die Stadt Fürstenwalde einen Zuschuss gegeben.