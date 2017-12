Öffentliche Bescherung für fast 100 Kinder

Bernhard Schwiete

Diensdorf-Radlow/Bad Saarow (MOZ) Die öffentlichen Bescherungen mit dem Weihnachtsmann in Diensdorf-Radlow und Bad Saarow haben auch dieses Jahr wieder zahlreiche Familien angelockt. In einem historischen Motorrad und in einer Kutsche fuhr der Rauschebart vor.

Feuerwehrverein und Förderverein in Diensdorf-Radlow haben sich für dieses Jahr eine Überraschung ausgedacht. Dass der Weihnachtsmann Heiligabend um 14.30 Uhr am Diensdorfer Badestrand vorfahren würde, ist bekannt, die Art und Weise aber vorher streng geheim. Der Rauschebart sitzt im Beiwagen eines historischen NSU-Motorrades aus den 1920er-Jahren, als er chauffiert von einem lustig gekleideten Helfer eintrifft. Hupend und eine Glocke läutend dreht er noch eine kleine Runde durch das Dorf, ehe er seinem Fahrzeug entsteigt und sich zur Bescherung auf einem Stuhl niederlässt, den Scharmützelsee im Rücken.

Im Nu hat sich eine große Menschentraube um ihn gebildet, sind doch im Vorfeld etwa 50 Geschenke im örtlichen Frisörsalon abgegeben worden, die nun an die anwesenden Kinder verteilt werden sollen. Trotz des großen Publikums zeigen die meisten Kinder keinerlei Lampenfieber, sprechen vor dem Weihnachtsmann ein Gedicht ins Mikrofon oder singen sogar.

Längst hat sich die Veranstaltung etabliert und lockt nicht nur Diensdorf-Radlower an. "Das ist eine interessante, schöne Idee. Vor allem für Kinder ist es etwas Besonderes. Wir sind zum zweiten Mal dabei", sagt Katrin Weber, die mit ihrem Mann Udo und dem sechsjährigen Philipp aus Wendisch Rietz gekommen ist. "Man kommt beim Warten auf die Bescherung zu Hause nochmal raus und kann auch einen Glühwein trinken."

30 Flaschen hat der Feuerwehrverein nach Angaben von Horst Henkel vorbereitet. An Ort und Stelle wird das Getränk erhitzt, außerdem können sich die Besucher an einer Feuerschale wärmen. Erstmals dabei sind Nadine Stoltmann und Steffen Brühe mit ihrer fünfjährigen Tochter Malia. "Wir sind dieses Jahr hierher gezogen. Die Bescherung am Badestrand könne eine neue Weihnachtstradition für uns werden", sagen sie. Auch Malias Großeltern Silke und Tilo Stoltmann sowie Uroma Ingrid Stoltmann, die aus dem Barnim zum Weihnachtsbesuch gekommen sind, zeigen sie angetan.

Genau eine halbe Stunde später ist es dann auch im nur wenige Kilometer entfernten Märchenwald in der Dorfaue im Bad Saarower Ortsteil Pieskow soweit. Dort klettert der Weihnachtsmann nicht aus einem Motorrad-Beiwagen, sondern aus einer Kutsche. Mit etwa 40 Geschenken hat er annähernd genauso viele Gaben zu verteilen wie sein Kollege in Diensdorf. Auch die Menschentraube, die sich um ihn versammelt hat, ist ähnlich groß wie im Nachbarort. Nicht nur mit Glühwein, sondern auch mit Schmalzstullen werden die Gäste bewirtet.

"Wir besuchen meine Schwiegereltern hier in Bad Saarow und sind zum ersten Mal dabei", sagt André Meifert, der mit Grit Müller und dem eineinhalbjährigen Fynn aus Fürstenwalde gekommen ist. Auch Ole und Stefanie Grösch mit der siebenjährigen Leni sind aus Fürstenwalde. "Ich stamme aus Bad Saarow, nachher besuchen wir hier die Großeltern. Wir sind bei den Bescherungen im Märchenwald schon zum siebten Mal dabei, von Anfang an, seit es die Veranstaltung gibt. Es ist für uns eine schöne Heiligabend-Tradition geworden", erzählt Stefanie Grösch.

Zur Ankunft des Weihnachtsmannes wird es auch richtig festlich. Wolfgang Mertke, früherer Leiter der Bad Saarower Maxim-Gorki-Schule, setzt seine Trompete an den Mund und intoniert "Alle Jahre wieder". Danach folgt mit "O Tannenbaum" ein weiteres traditionelles Weihnachtslied, und die Gäste singen die erste Strophe mit. Für diejenigen, die nicht ganz textsicher sind, hat Bürgermeisterin Anke Hirschmann zuvor die Verse mit Kreide auf einer grünen Tafel niedergeschrieben.