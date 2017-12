Einbruch an Heiligabend

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Während eine Familie an Heiligabend in der Berliner Straße in Fürstenwalde Weihnachten feierte, ist sie Opfer von Einbrechern geworden. Die Täter entwendeten zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr aus dem Haus nach ersten Erkenntnissen einen Laptop, ein Portmonee und eine Handtasche. Am nächsten Vormittag entdeckten aufmerksame Passanten in der Nähe des Tatortes weitere Gegenstände, die aus dem Einbruch stammten und von den Tätern auf ihrer Flucht offenbar verloren wurden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.