Wirtschaft trotzt Abwanderung

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Wirtschaftlich liegen ländliche Regionen von jeher hinter den großen Städten. Eine Studie zeigt nun aber: Dieser Abstand schrumpft. Die Wirtschaftskraft in der Metropolregion Berlin-Potsdam liegt schon jetzt unter dem deutschen Durchschnitt.

Der Trend zur Urbanisierung ist ungebrochen. Nachdem jahrzehntelang das Häuschen im Grünen als erstrebenswertes Ziel galt, ziehen seit der Jahrtausendwende immer mehr Menschen in die großen Städte. Der ländliche Raum verliert an Einwohnern, während die Metropolen wachsen und wachsen. Wie das Institut für deutsche Wirtschaft (IW) in Köln nun aber festgestellt hat, schlägt diese Entwicklung bislang nicht eins zu eins auf die Wirtschaftskraft durch.

Der Anteil wirtschaftlicher Aktivitäten im ländlichen Raum ist vielmehr gleich geblieben, während die Bevölkerung dort geschrumpft ist. Die Folge: Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner wächst. Es nähert sich langsam dem der Städte an. Lag der Vorsprung der 14 deutschen Großstädte mit mindestens einer halben Million Einwohner im Jahr 2000 noch bei 82 Prozent, so ist er bis 2015 auf 69 Prozent gesunken. Das IW verweist zudem darauf, dass sich auch die Arbeitslosenzahlen in Stadt und Land einander annähern.

Gerade mit Blick auf die sieben deutschen Metropolregionen stellt das IW jedoch auch große Unterschiede fest. So ist in München und Berlin-Potsdam die Wirtschaftskraft langsamer gewachsen als die Bevölkerungszahl. Die Hauptstadtregion rutschte deshalb sogar unter den deutschen Durchschnitt. Zur Jahrtausendwende lag ihr BIP pro Einwohner noch genau im Schnitt. Neben Berlin-Potsdam unterschreitet nur das Ruhrgebiet den durchschnittlichen Wert.

Am anderen Ende der Skala liegt die durch die Automobilindustrie geprägte Region Stuttgart. Die Wirtschaftskraft ist dort zwischen 2000 und 2015 um 43 Prozent gewachsen und damit deutlich stärker als etwa in München und Frankfurt am Main (plus 26 beziehungsweise plus 24 Prozent). Da die wirtschaftlichen Aktivitäten in Stuttgart schneller wuchsen als die Bevölkerung, stieg dort auch das BIP pro Einwohner an.

Diese Ergebnisse laufen der häufig geäußerten Sorge entgegen, die ländlichen Regionen würden abgehängt. Das IW will jedoch keine Entwarnung geben. Einerseits weist der Studienautor Klaus-Heiner Röhl darauf hin, dass von einer generellen Entwicklung nicht ausgegangen werden kann, weil sich die ländlichen Regionen höchst unterschiedlich entwickelt haben. Zudem sei fraglich, "ob sich die wirtschaftliche Aktivität dem Urbanisierungstrend dauerhaft entziehen kann". Röhl hält es für wahrscheinlich, dass die Wirtschaft einfach etwas später nachzieht. Schließlich haben die ländlichen Regionen stärker als die Städte mit demografischem Wandel und Fachkräftemangel zu kämpfen.

Eine weitere Studie des IW, die kurz vor Weihnachten veröffentlicht wurde, hatte das Problem des Fachkräftemangels bereits in den Blick genommen. Sie stellte fest, dass schon heute zwei von drei Arbeitsplätzen, die eine Berufsausbildung oder ein Studium erfordern, schwer zu besetzen sein. Auch hier gibt es regionale Unterschiede: Während die Lage vor allem in Baden-Württemberg als sehr schwierig beschrieben wird, ist sie in und um Berlin noch relativ entspannt.