Nur ein kleiner Schritt zum sinfonischen Quark

Uwe Stiehler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf der Suche nach der passenden Jahresausklangsmusik bin ich auf ein Frauenduo gestoßen, dass sich "A Duet of Amplified Sewing Machines" nennt - das Duett verstärkter Nähmaschinen. Wobei amplified elektronisch verstärkt meint, es sich bei diesen Nähmaschinen also um Musikinstrumente handelt, deren Geräusche elektrisch aufgemotzt werden. So wie bei E-Gitarren zum Beispiel.

Für Nähmaschinen, deren wisperndes Gestichel und flüsterndes Gefädel gewöhnlich im allgemeinen Haushaltssound untergeht, ist das eine ganz große Sache. Was konnte bisher das dünne Stimmchen scheu-lispelnder Zwirne schon ausrichten, wenn die Waschmaschine in ihrem divenhaften Gehabe zur Schleuderarie ausholt. Oder der Staubsauger sein ausgedehntes Solo rausbläst. Aber Dank des oben genannten Duos kommt nun die große Zeit von Grund- und Zickzackstich.

Wenn Steffi Müller und die Brasilianerin Lisa Simpson - sie heißt tatsächlich wie diese Comic-Figur aus der Simpsons-Serie - ein Konzert geben, wummert, blubbert, krätschelt, und knarzelt es so laut Richtung Zuhörerschaft, dass sich das Gebrüll der Fäden und das Gebrumm der Nähte hervorragend einweben würden ins allgemeine Herumgelärme zu Silvester.

Interessanter noch als das Hör- ist übrigens das visuelle Erlebnis, wenn Steffi Müller und Lisa Simpson auf ihren verstärkten Schneidertischen musizieren. Die ganze Zeit zupfen, fummeln, pfriemeln, nesteln, frickeln, murksen sie an ihren Nähmaschinen, Garnen und Stoffbahnen herum. Sie wirken wahnsinnig beschäftigt, als wäre permanent Havarie an der Kurbel, an den Schaltern und dem Gezausel, als müssten sie da ständig etwas reparieren. Jedenfalls wüsste die Welt ohne sie nichts vom feinen Sound des Unterfadens, den Steffi Müller sehr mag.

Und das Beste ist: Was die beiden Frauen während ihrer Konzerte nähen, kann man hinterher sogar anziehen. Eine Partitur zum Reinschlüpfen, das hat doch was. Vielleicht könnte man sich auch eine Garderobe in der Tonart passend zur momentanen Stimmung nähen lassen? Ein Sommerkleidchen in D-Dur? Das lange Schwarze in a-Moll?

Das läge jedenfalls sehr im Trend einer Zeit, die einerseits mit ihrem Lärm so rücksichtslos die Ozeane zudröhnt, dass man als sangesfreudiger Wal sein eigenes Echolot nicht mehr versteht, anderseits aber sehr daran interessiert ist, aus der Stummheit der Dinge Töne herauszukitzeln. Es gibt zum Beispiel eine App, die die Strichcodes auf den Sachen, die wir im Supermarkt einkaufen, essen, trinken, in Musik übersetzt. Wussten Sie das? So können wir nun endlich von der nervösen Gereiztheit von Milchschokolade, dem schläfrigen Heulen von Cognac und dem geheimnisvollen Graumeln in den bislang unerforschten Tiefen unserer Milchtüten erfahren. Zum sinfonischen Quark ist es jetzt nur noch ein ganz kleiner Schritt ...