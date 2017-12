Strom wird immer grüner

Dieter Keller

Berlin (dk) Gute Nachrichten für den Klimaschutz: Die Kohlekraftwerke könnten schon 2018 ihre Spitzenposition verlieren. Die Strompreise in Deutschland dürften weitgehend stabil bleiben.

Die erneuerbaren Energien sind auf dem besten Weg, zur wichtigsten Quelle bei der Stromerzeugung in Deutschland zu werden. Sie könnten schon 2018 Braun- und Steinkohle überholen, wenn sie so stark wachsen wie in diesem Jahr, erwartet der Chef des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Stefan Kapferer. 2017 stammen voraussichtlich 36,1 Prozent des im Inland verbrauchten Stroms aus Ökoquellen, zeigen Hochrechnungen des Verbands. 2016 waren es erst 32,2 Prozent.

Damit hat die Stromwirtschaft das Ziel von 35 Prozent am Stromverbrauch drei Jahre früher erreicht, als die Bundesregierung vorgegeben hatte. "Wir liefern - im Unterschied zu anderen Sektoren wie insbesondere dem Verkehrsbereich, in dem der Treibhausgas-Ausstoß nicht sinkt", freut sich Stefan Kapferer.

Allerdings hatte der Ökostrom 2017 im wahrsten Sinne des Wortes Rückenwind: Da es ein besonders windreiches Jahr ist, steuern allein die Windräder an Land und auf dem Meer 16,1 Prozent zur Stromerzeugung in Deutschland bei, vier Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Insgesamt stammen 33,1 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen. 2016 waren es erst 29 Prozent. Dagegen fallen Braun- und Steinkohle von 40,3 Prozent auf 37 Prozent zurück.

Der Stromexport ist der Hauptgrund dafür, dass die Erzeugung im Inland höher ist als Verbrauch. Allerdings bleibt er mit 54 Milliarden Kilowattstunden (kWh) weitgehend unverändert. Also wird der zusätzliche Ökostrom im Inland verbraucht. Gleichzeitig hat der Ausstieg aus der Kohleverstromung längst begonnen: Kapferer verweist darauf, dass allein in diesem Jahr sechs Steinkohlekraftwerke vom Netz genommen wurden. 14 weitere wurden bei der Bundesnetzagentur zur Stilllegung angezeigt. Die ersten Braunkohlekraftwerke dienen nur noch als "Sicherheitsbereitschaft". Bis zum Jahr 2030 muss die Kohleverstromung weiter ganz erheblich zurückgefahren werden, um die Klimaziele einzuhalten. Den völligen Ausstieg bis dahin, den Grüne fordern, hält Stefan Kapferer allerdings für "kein realistisches Szenario".

Der kalte Winter und die gute Konjunktur sorgen dafür, dass der Stromverbrauch in diesem Jahr in Deutschland um knapp ein Prozent auf 558 Milliarden kWh zunimmt. Die Preise für private Haushalte sind nach den BDEW-Zahlen um etwa 1,5 Prozent gestiegen.

Dagegen kommt das Internet-Vergleichsportal Check24.de auf drei Prozent. Für 5000 kWh zahlten Stromkunden derzeit im Schnitt 1426 Euro. Das sind 39 Euro mehr als zu Jahresanfang. Für 2018 hat nur jeder sechste Grundversorger Preisänderungen angekündigt. Etwa jeweils die Hälfte wollen die Preise senken und erhöhen. Kapferer rechnet mit einem leichten Rückgang, weil die EEG-Umlage für Ökostrom ebenso sinkt wie häufig die Netzentgelte. Dagegen steigen die Beschaffungspreise leicht an.

Der kalte Winter und mehr Einsatz zur Stromerzeugung lassen den Erdgasverbrauch in diesem Jahr um gut fünf Prozent steigen. Der durchschnittliche Preis für Verbraucher ist laut Check24.de um etwa ein Prozent gesunken. Auch 2018 dürfte Gas zunächst günstig bleiben.

Leichtes Heizöl ist teurer geworden: 2017 kosten 100 Liter im Schnitt 60 Euro bei Abnahme von 3000 Litern, erwartet der Mineralölwirtschaftsverband. 2016 waren es knapp 52 Euro. Allerdings lag der Preis im Jahr 2014 auch schon bei 80 Euro. Der Absatz dürfte jetzt um zwei Prozent steigen.