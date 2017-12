Der eine gibt, der andere nimmt

Marion Voigt

Oranienburg (igt) Bertram Krenz ist 65 Jahre und schon gute zwei Jahre Rentner. Als Leiter der Arbeitsgemeinschaft(AG) Solarboot an der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen hat er eine Beschäftigung gefunden, mit der er sich nützlich machen kann.

Der einstige Hochspannungsmonteur vermittelt den Schülern wichtiges Wissen in Sachen Sonnenenergie. Außerdem kümmert er sich um den fachgerechten Unterhalt des Solarbootes und die damit verbundenen Finanzen. Dass er dafür selbst die Geldgeber sucht, "ist für mich selbstverständlich". In der Energieinsel GmbH in Germendorf hat er einen Partner gefunden, mit dem die AG nun schon eine mehrjährige Kooperation verbindet.

Bertram Krenz hat seinen ehrenamtlichen Job in der Sachsenhausener Schule im April 2012 angetreten. Da existierte die AG schon drei Jahre und war im Besitz eines Solarbootes. Dieses hatte sie von Norbert Wilms, dem Berliner Solarboot-Pionier, geschenkt bekommen. "Doch das Boot fuhr nicht mehr, weil ein elektronisches Steuerteil ausgefallen war", erinnert sich Bertram Krenz an diese Zeit. Und ohne Steuerteil, keine Teilnahme an der alljährlichen Solarbootregatta auf dem Werbellinsee. "Dabei ist diese Regatta der Höhepunkt des Jahres", weiß Bertram Krenz. Gestartet wird jeweils in Langstrecke (30 Kilometer), Sprint und Slalom. Wer die beste technische Ausstattung hat, verfügt über die besten Gewinnchancen. "Entscheidend ist aber die Teilnahme", so Bertram Krenz.

Seine Suche nach Sponsoren führte ihn unter anderem zur Energieinsel nach Germendorf. In dem Unternehmen stieß er auf offene Ohren. Das Unternehmen, das innovative Solarenergieprodukte für Privathaushalte und mittelständische sowie Kleinstunternehmen vertreibt und installiert, spendierte einen Scheck in Höhe 1000 Euro. Das war der Startschuss für eine enge Zusammenarbeit, die 2014 mit einem Kooperationsvertrag besiegelt wurde. Das Solarboot wurde auf den Namen "Energieinsel" umgetauft. Die AG-Mitglieder bekamen die Möglichkeit, ihren Sponsor zu besuchen und sich vor Ort über die Möglichkeiten des Einsatzes von Sonnenenergie bei der Hausversorgung zu informieren. Als das Unternehmen in diesem Juli zum großen Tag der Elektromobilität einlud, waren die Schüler mit einem Infostand dabei. "Unsere Zusammenarbeit beschränkt sich nicht auf finanzielle Aspekte. Vielmehr geht es uns allen gemeinsam darum, die Welt ein bisschen besser zu machen, indem wir ihre Ressourcen vernünftig nutzen", sagt Energieinsel-Geschäftsführer Rico Rückstadt.

Dieser Tage besuchte Bertram Krenz die Energieinsel erneut: Wenn es an Kleinmaterial fehlt, wird ihm dort gern geholfen. Diesmal gab es sogar einen Scheck in Höhe von 150 Euro obendrauf. "Gewissermaßen als Anzahlung für künftige Pläne", erklärt Geschäftsführer Rückstadt. So hat sich das mittlerweile sechs Jahre alte Holzboot als sehr schwerfällig erwiesen, was die Manövrierbarkeit negativ beeinflusst. "Langfristig wollen wir das Boot austauschen. Als erstes aber werden wir den Motor auf Vordermann bringen. So ist die Regatta 2018 gesichert", freut sich Bertram Krenz über das neue Solar-Abenteuer.