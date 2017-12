Die meisten Fernzüge fuhren zum Fest pünktlich

dpa-infocom

Berlin (dpa) Fast jeder zehnte Fernzug ist an Weihnachten zu spät angekommen - umgekehrt seien mehr als 90 Prozent der Züge an den Feiertagen pünktlich gewesen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten auf der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München sowie dem Wintereinbruch kurz vor dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember habe sich die Pünktlichkeit im Fernverkehr deutlich stabilisiert, hieß es.

Auch auf der Schnellfahrstrecke Berlin-München seien die Züge während der Feiertage zu mehr als 90 Prozent pünktlich gewesen. Einem Bericht der «Bild-Zeitung» zufolge waren an den ersten neun Tagen nach dem Start des Betriebs dort - also zwischen dem 10. und 18. Dezember - zwei Drittel aller Züge verspätet. Die Deutsche Bahn bestätigte dies. Sie wies allerdings daraufhin, dass hier alle Züge mitgezählt wurden, die sich um mehr als eine Minute verspäteten. Die Bahn wertet Züge erst ab der sechsten Minute als verspätet.

Die ICE-Neubaustrecke Berlin-München wurde zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember eröffnet. Der Betrieb begann jedoch mit Störungen. Kunden ärgerten sich über Zugausfälle und Verspätungen.