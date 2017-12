Einbrecher trieben auch über die Feiertage ihr Unwesen

Tilman Trebs

S-Bahn-Gemeinden (OGA) Unschöne Bescherungen erlebten Hausbesitzer in den S-Bahn-Gemeinden an den Weihnachtsfeiertagen. Unbekannte hebelten am ersten Feiertag an der Mühlenbecker Hermann-Grüneberg-Straße die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und stahlen aus dem Haus einen Tresor. In dem Safe befanden sich neben Schmuck und Bankkarten noch 300 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wurde mit rund 2 700 Euro angegeben. An der Glienicker Straße Am Sandkrug stellte am Heiligabend ein Hauseigentümer fest, dass Einbrecher versucht hatten, zwei große Glasflügeltüren aufzuhebeln. Die Täter scheiterten allerdings an deren Sicherung. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei mit rund 20 000 Euro angab. In Birkenwerder wurde bereits am vergangenen Freitag an der Geschwister-Scholl-Straße ein 14-Jähriger von Einbrechern überrascht. Der Jugendliche nahm zunächst an, dass seine Eltern nach Hause gekommen sind und ging in den Hausflur. Dort konnte er noch hören, wie die Einbrecher flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 1 000 Euro.