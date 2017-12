Turniersieg mit Beigeschmack

Jürgen Zinke

Hennigsdorf (OGA) Fußbal1-Brandenburgligist TuS 1896 Sachsenhausen hat sich zum Auftakt der Hallen-Saison den ersten Titel gesichert. Das Team gewann am Montagvormittag das Turnier um den Trend-Möbel-Cup in Hennigsdorf.

Allerdings hatte es im Verlauf einen bitteren Beigeschmack gegeben. Denn nach strittigen Entscheidungen der beiden Schiedsrichter Michael Wendorf und Stefan Fleschner sowie einem kurzfristigen Versagen der Turnierleitung bei Zeitstrafen hatte sich Sachsenhausens Trainer Oliver Richter (berechtigt) benachteiligt gefühlt und voller Emotionen protestiert. Allerdings war der Coach dabei mit seinen Reaktionen über die Grenzen des sportlichen Rahmens gegangen, als er voller Wut mit lautem Protest auf die Verantwortlichen zustürmte und zurückgehalten werden musste. "Wir haben uns ordentlich auf diese Veranstaltung vorbereitet. Und das muss man einfach auch vom Veranstalter verlangen können", spielte er auf jene Situation an, als TuS-Kicker Leon Weigt im Prestige-Derby gegen den Lokalrivalen Oranienburger FC Eintracht eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert hatte, jedoch von niemandem gestoppt worden war. So konnte sich TuS erst weit nach Ablauf der 120 Sekunden wieder vervollständigen.

Auf den Ausgang des Turniers hatte das Geschilderte allerdings keinen Einfluss. Denn nach etwas holprigem Auftritt beim 2:0 im Eröffnungsspiel gegen Vorjahressieger und Gastgeber FC98Henniggsdorf präsentierte sich TuS danach recht souverän. Auch weil das Team in den folgenden Partien gegen den Berliner Landesligisten Blau-Weiss Hohen Neuendorf (2:0) und OFC Eintracht (4:0) jederzeit Geduld und Übersicht bewies und erst in den letzten Minuten alles klar machte. Das heimlich erhoffte Ziel, mit vier Siegen und ohne Gegentor durch das Turnier zu marschieren, wurde letztlich verfehlt. Aber bereits vor dem Spiel gegen Velten war für Sachsenhausen klar, dass es selbst bei einer Niederlage aufgrund des Torverhältnisses (8:0) wohl zum Platz vor Hennigsdorf (5:2) reichen würde. So war das 2:2 dann kein Beinbruch, für Akteure und Trainer doch ein kleiner Wermutstropfen. Hennigsdorf machte es im Abschluss-Spiel allerdings auch nicht besser und kam nicht über das einzige torlose Remis der Veranstaltung hinaus.

Für Furore hatte der gastgebende Landesligist jedoch bereits zuvor gesorgt. Denn im vierten Turnierspiel wurden die Oranienburger bis zur achten Minute regelrecht vorgeführt. 4:0 stand es da, bevor den Kreisstädtern zwei Minuten vor Schluss wenigstens noch der Ehrentreffer gelang. Es war jener Moment, in dem es in es in der wieder gut besetzten Stadtsporthalle zum absoluten Stimmungs-Hoch kam.

Das flammte noch einmal auf, als die Hausherren bei der Siegerehrung den Pokal für Platz zwei überreicht bekamen. Auch bei den Oranienburgern (Dritter) und Veltenern (Rang vier) war man einigermaßen zufrieden. Dagegen war die Laune auf Seiten der Hohen Neuendorfer auf dem Nullpunkt gelandet. Denn mit vier Niederlagen war das Team abgeschlagen und mit lediglich fünf erzielten Treffern auf dem letzten Rang gelandet.