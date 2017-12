Wohnen im grünen Löwenberger Land

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (GZ) Das Löwenberger Land wächst, wenn auch vorerst nur moderat. Am 1. Januar 2017 waren im Gemeindegebiet 8 019Einwohner gemeldet. Bis zum 18.Dezember erhöhte sich die Zahl um 77 auf 8 168. Ein Trend, über den sich Bernd-Christian Schneck (SPD) als Bürgermeister der Großgemeinde freut. Warum, darüber sprach mit dem Gemeindeoberhaupt Redakteur Volkmar Ernst.

Herr Schneck, was bedeutet der Zuwachs an Einwohnern für Gemeinde?

Es ist eine Bestätigung dafür, dass sowohl die Gemeindevertreter als auch die Mitarbeiter der Verwaltung eine gute Arbeit geleistet haben. Das Löwenberger Land wird als Wohnstandort immer interessanter. Noch resultiert die wachsende Einwohnerzahl nur aus dem Zuzug. Bis die Geburtenrate die Zahl der Sterbefälle ausgleichen kann oder sogar überschreitet, wird noch Zeit vergehen. Doch wir sind auf dem richtigen Weg. Es bedeutet aber auch, dass mittlerweile die Baugrundstücke knapp werden.

Welche Ortsteile sind denn besonders nachgefragt.

Das sind in erster Linie die Berlin nahen Ortsteile, die über einen Bahnanschluss verfügen. Dazu gehören Nassenheide, Grüneberg und Neulöwenberg. Die Leute wohnen sozusagen im Günen und haben durch den Bahnanschluss beste Möglichkeiten, um zur Arbeit nach Oranienburg oder Berlin zu kommen. Auch der Bau der Park-&-Ride-Plätze an den Haltestationen war eine gute Entscheidung. Viele Pendler aus den Nachbarorten und -kreisen nutzen die Möglichkeit, um dort ihre Fahrzeuge abzustellen und dann bequem weiterzufahren. Sie würden das auch sonst machen, nur mit dem Nachteil, dass die Autos dann irgendwo an den Straßen abgestellt würden und sich die Einwohner darüber ärgern.

Doch investiert wird auch in anderen Orten und Bereichen?

Stimmt, denn uns ist wichtig, dass es überall eine gute Infrastruktur gibt. Das war und ist der Grund, dass wir gezielt in den Straßenbau investieren, in neue Kindereinrichtungen und uns für die Ansiedlung von Geschäften einsetzen. In allen Ortsteilen wurden in den zurückliegenden Jahren neue Spielplätze gebaut. Zum Schuljahreswechsel im August konnte das neue Hortgebäude an der Libertasschule eröffnet werden. Dort sind 40 zusätzliche Hortplätze entstanden sind. Bereits konkrete Formen nehmen die Planungen für den Bau der neuen Kita in Teschendorf an. Damit erfüllen wir als Gemeinde nicht nur die staatlichen Vorgaben und garantieren die Betreuung der Kinder, wir empfehlen uns zugleich als kinderfreundliche Gemeinde jungen Familien.

In der Nassenheider Mühlensiedlung erhielten die Sandstraßen endlich eine Asphaltdecke. Das wertet die Siedlung auf und empfiehlt sie zugleich als Wohnstandort. In Grieben wurde dieses Jahr endlich mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt begonnen.

Arbeiten, die durchaus heftig kritisiert wurden.

Das stimmt, und das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Der Landesbetrieb als Auftraggeber der Bauarbeiten hat da einen Fehlstart hingelegt. Ebenso wenig möchte ich abstreiten, dass wir als Gemeinde den Umfang der Arbeiten und die damit in Zusammenhang stehenden Sicherungsmaßnahmen falsch eingeschätzt haben. Das war auch für uns ein Lernprozess, vor allem was die Beweissicherungsverfahren betrifft. Doch inzwischen hat sich die Zusammenarbeit von Landesbetrieb, Baufirmen, Gemeinde und Anwohnern eingespielt. Ich hoffe, dass das eine gute Grundlage ist, um die nächsten Bauabschnitte im kommenden Jahr anzugehen. Denn eines ist klar, die Arbeiten werden sich bis ins Jahr 2019 hinziehen.

Welche Bauvorhaben gab es noch?

Da ist vor allem die Feuerwache in Teschendorf zu nennen, deren Richtfest im November gefeiert werden konnte. Damit haben nun alle Löschgruppen im Gemeindegebiet ein neues Depot und finden gute Arbeitsbedingungen vor. Wir dürfen schließlich nicht vergessen, dass die Kameradinnen und Kameraden ihre Arbeit in der Feuerwehr ehrenamtlich und in ihrer Freizeit erledigen. Das kann ihnen nicht hoch genug angerechnet werden. Sie sind diejenigen, die Brände löschen, bei Unfällen technische Hilfe leisten, bei Hochwasser helfen oder bei Sturmschäden mit der Kettensäge dafür sorgen, dass die Straßen wieder passierbar sind. Dafür gebührt den Helfern Dank, aber eben auch eine Unterstützung in der Hinsicht, dass wir als Gemeinde dafür sorgen, dass sie beste Arbeitsbedingungen vorfinden.

Das gilt im übertragenen Sinn auch für die Mitarbeiter des kommunalen Ver- und Entsorgungsbetriebes, die dieses Jahr endlich in ihr neues Verwaltungs- und Arbeitsgebäude auf dem Klärwerksgelände einziehen konnten. Wie schwer ist es eigentlich, eine Großgemeinde, die aus 17 sehr unterschiedlichen Ortsteilen besteht, zu verwalten und entwickeln?

So schwer ist das gar nicht. Wichtig ist nur, die typischen Eigenarten der Ortsteile zu berücksichtigen und diese gemeinsam mit den Einwohnern und den Ortsbeiratsmitgliedern zu entwickeln. Dass das geht, das haben gerade die Großmutzer gezeigt, indem sie sich den Titel "Unser Dorf hat Zukunft" gesichert haben. Die Einwohner sind eine Gemeinschaft, zu der die Kameraden der Feuerwehr ebenso gehören, wie die Betriebe, die Vereine und die Kirchengemeinde. Dieses ehrenamtliche Engagement ist wichtig und muss gefördert werden. In Nasssenheide haben wir gerade Gudrun Löchert geehrt, weil sie sich beim SV Blau Weiss für den Seniorensport engagiert. Das sind die Dinge, die das Leben in den Orten lebenswert machen.

Was wünschen Sie sich für das Löwenberger Land 2018?

Das ist eine lange Liste. Dazu gehört der Radwegebau von Teschendorf nach Nassenheide ebenso, wie der von Liebenberg nach Falkenthal und weiter nach Zehdenick. Auch der Radweg von Liebenberg nach Grüneberg darf nicht vergessen werden, ebenso das Anschlussstück der 109 von Falkenthal bis zur Bundesstraße 167. Das muss dringend saniert werden. Dann hoffe ich natürlich darauf, dass wir die Probleme mit den Einengungen an den Falkenthaler Ortseinfahrten schnell und unbürokratisch lösen können.

Dass der Bahnhof in Neulöwenberg endlich barrierefrei zugänglich ist, das fordern wir schon seit Jahren. Die Bahn hat uns versichert, dass die Fahrstühle nächstes Jahr endlich gebaut werden.

Ein weitere Schwerpunkt anstehender Investitionen wird im kommenden Jahr die Libertasschule sein. Dort sollen Lehrerzimmer und Computerkabinett erneuert werden.