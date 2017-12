Fünf Kandidaten ziehen in den Wahlkampf

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Drei der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien nominierten in den letzten Wochen ihre Kandidaten zur Rathenower Bürgermeisterwahl am 25. Februar 2018. Zwei Einzelbewerber haben die notwendigen je 56 Unterstützerunterschriften erhalten. Über die Zulassung der fünf Männer zur Wahl beriet am Mittwoch der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung.

Wahlleiter Jörg Zietemann gab im Rathaus die Ergebnisse für die drei Einzelbewerber bekannt. Ulf Michaelis erhielt 67 Unterschriften. Der in Rathenow-West wohnende Diplom-Wirtschaftsingenieur engagierte sich viele Jahre im Förderverein der Otto-Seeger-Grundschule und ist derzeit noch im Förderverein des Jahn-Gymnasiums. Michaelis arbeitet im Bereich der Wirtschaftsförderung im Brandenburger Wirtschaftsministerium.

Christian Kaisers Kandidatur unterstützten 62 Rathenower. Kaiser, der ebenfalls in Rathenow-West wohnt, war 2015 Mitinitiator des asylkritischen Bürgerbündnisses Havelland und ist dort immer noch sehr aktiv.

Der Erzieher und Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlaments, Maximilian Vogt, erhielt lediglich vier Stimmen und wird damit nicht zur Wahl am 25. Februar zugelassen.

Amtsinhaber Ronald Seeger wurde durch den Stadtverband der Christdemokraten nominiert, dem Seeger angehört. Der Stadtverordnete und Rechtsanwalt Daniel Golze wurde durch seine Partei (Die Linke) nominiert, die SPD schickt den Stadtverordneten und Tierarzt Thomas Baumgardt ins Rennen um die Wählergunst.

Zur letzten Bürgermeisterwahl, am 28. Februar 2010, betrug die Wahlbeteiligung 51,3 Prozent. Ronald Seeger wurde mit 73,5 Prozent nach seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister wieder gewählt. Es gab nur zwei Kandidaten.

Zur Bundestagswahl am 24. September hatte Rathenow 20.499 Wahlberechtigte, von denen 67,5 Prozent ihre Stimmen abgaben. An der Bürgermeisterwahl im Februar können zusätzlich alle Rathenower ab 16 Jahre teilnehmen.