Mann randaliert in Bar und tritt Autospiegel ab

Tilman Trebs

Oranienburg (OGA) In Fesseln musste die Oranienburger Polizei bereits am Samstagabend einen 23-Jährigen aus einer Bar an der Berliner Straße in Oranienburg abführen. Der stark und unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehende Mann hatte zuvor nach einem Streit mit einem Gast in dem Lokal randaliert. Nach ersten Ermittlungen war der 23-Jährige zu Fuß aus Richtung der Oranienburger Skaterparkes gekommen und hatte auf dem Weg zur Bar die Außenspiegel mehrerer geparkter Autos abgetreten. Die Polizei gab den Sachschaden am Mittwoch mit rund 1 000 Euro an.