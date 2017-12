Tilman Trebs

(MOZ) Einem Hennigsdorfer Burger-King-Kunden hat sein Burger nicht gefallen. Aufgrund der "komischen Konsistenz" unterstellte er einem Mitarbeiter am Dienstag, auf das Menü gespuckt zu haben. Beide gerieten daraufhin in Streit. Der Kunde bekam am Ende sein Geld zurück, aber auch Hausverbot und eine Anzeige wegen Beleidigung.