Ursache: viele Foulprobleme

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Die Havel Towers haben ihr erstes Endspiel im Kampf um die Play-Off-Plätze in der Oberliga, auf eigenem Parkett mit 74:83 gegen den Tabellennachbarn Lok Bernau II, verloren. Damit bleiben die Towers auf dem 5.Platz und können von Glück reden, dass die Red Dragons Königs Wusterhausen II ihr Gastspiel in Lauchhammer verloren haben und die SG so zumindest noch in Schlagdistanz bleibt. Zumal die Towers am nächsten Spieltag im direkten Duell auf die Randberliner treffen werden. Dabei hatte es für die SG gut begonnen und die Mannschaft konnte einen kleinen Vorsprung herauswerfen. "Wir sind eigentlich recht gut in die Partie reingekommen, hatten aber schnell Foulprobleme", so Towers-Trainer Florian Schöttler. Dennoch führte sein Team nach dem ersten Viertel mit 16:13. Da auch im zweiten Viertel viele Fouls gegen die Towers gepfiffen wurden und sich Marco Ritter sein viertes persönliches Foul einfing, war die SG auf den großen Positionen dezimiert, da auch Marius Krüger zu dieser Zeit auf der Bank Platz nehmen musste. "Meine Mannschaft hat sich dadurch zu sehr verunsichern lassen. Daher haben wir uns bis zur Pause auch einen ordentlichen Rückstand eingehandelt", erklärt Schöttler. Zur Halbzeit lag seine Mannschaft mit 35:45 im Rückstand. Nach dem Seitenwechsel setzten die Towers auf eine kleine Aufstellung, um vor allem in der Defensive viel Druck auf den Gegner ausüben zu können. "Das hat auch ganz gut geklappt. Wir konnten den Rückstand auf bis zu zwei Punkte verringern", so der SG-Trainer, der dennoch mit ansehen musste, dass sein Team mit einem 52:56-Rückstand in das Schlussviertel ging. Dort erwischte die SG einen miserablen Start und Bernau konnte schnell auf 15 Punkte wegziehen. Towers-Trainer Schöttler blieb nichts anderes übrig als eine Auszeit zu nehmen und seine Mannschaft neu einzustellen. "Vielleicht habe ich die Auszeit ein wenig zu spät genommen. Ich hatte das Gefühl, dass nicht mehr alle richtig an den Sieg geglaubt haben", so der Übungsleiter. Egal was er seinen Spielern gesagt hatte, es wirkte. Ein Ruck ging durch das Team und 60 Sekunden vor dem Ende waren die Gastgeber wieder auf fünf Punkte auf den SSV Lok dran. Jedoch gelang die endgültige Wende nicht mehr. "Glücklicherweise hat Königs Wusterhausen auch verloren. Daher ist noch alles drin. Wir müssen dort aber unbedingt gewinnen", fasst Florian Schöttler die Ausgangslage zusammen.