Erdgassuche mit Hindernissen

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Noch vor wenigen Wochen war der Chef der Jasper Resources, Thomas Tygesen, optimistisch, Anfang 2018 mit der seismischen Suche nach Erdgasvorkommen beginnen zu können. Doch nun sind die Arbeiten aufgrund ausstehender Genehmigungen auf Ende 2018 verschoben worden.

"Grund hierfür ist die langwierige Behandlung der erforderlichen Betriebspläne, die den Beginn der drei- bis vierwöchigen Aufsuchungsarbeiten verzögern", teilte Tygesen mit. Noch immer wartet die Jasper Resources GmbH in Zehdenick, Tochterunternehmen einer gleichnamigen niederländischen Firma, auf die Genehmigungen des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR). Gegenwind bläst den Zehdenickern aus Templin ins Gesicht. Die Kurstädter fürchten um den Naturschutz und den Tourismus in der Region, sollten die Pläne zur Förderung von Erdgas Realität werden.

Dass die seismische Erkundung nun um fast ein ganzes Jahr verschoben wird, begründete Tygesen mit dem Naturschutz: "Jasper will vermeiden, dass die Arbeiten möglicherweise außerhalb der Winterruhe stattfinden, denn damit wäre der Schutz von Tier- und Pflanzenwelt nicht mehr gewährleistet." Generell hält die Jasper Resources an den Zielen fest, in einigen Jahren mit der Förderung von Erdgas nördlich von Zehdenick beginnen zu können.

Die Bedingungen dafür erscheinen den Experten in Zehdenick sehr geeignet zu sein, nachdem bereits in den 1970er-Jahren Erdgasvorkommen in einer Tiefe von rund 4 100 Metern durch Bohrungen nachgewiesen wurden. Das Erdgas befindet sich nach Angaben von Tygesen, einem dänischen Geologen mit Erfahrung in der Förderung von Öl und Gas, in einer porösen Sandsteinschicht und könne auf konventionelle Weise mit Eigendruck gefördert werden. "Das Gas ist nicht schwefelhaltig und daher geruchsneutral", versicherte der Däne, der damit Gerüchten entgegentrat, wonach bei der Förderung des Erdgases ein unangenehmer Geruch entstehen würde.