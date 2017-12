Oberhaveler am häufigsten krank

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Der Landkreis Oberhavel hat weiterhin den höchsten Krankenstand in Brandenburg. Das ergab eine Untersuchung der DAK.

Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 55 krankgeschrieben. Der niedrigste Krankenstand in Brandenburg wurde mit 4,3 Prozent in der kreisfreien Stadt Cottbus verzeichnet.

Der Krankenstand im Landkreis Oberhavel ist 2016 damit konstant geblieben. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Trotzdem gab es mit 5,5 Prozent in der Region den höchsten Krankenstand in ganz Brandenburg. Die aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit für den Landkreis Oberhavel zeigt die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen.

Fast jeder vierte Ausfalltag wurde von Muskel-Skelett-Erkrankungen wie beispielsweise Rückenleiden verursacht. Die Fehltage gingen im Vergleich zum Vorjahr allerdings um fünf Prozent zurück, liegen aber noch deutlich über dem Landesdurchschnitt. Psychische Erkrankungen wie Depressionen landeten auf dem zweiten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Ausfalltage um sieben Prozent zurück, liegen aber ebenfalls noch weit über dem Landesdurchschnitt. Bei Atemwegserkrankungen wie Erkältungen oder Bronchitis auf Rang drei gab es ebenfalls einen Rückgang um 15 Prozent, weil eine Erkältungswelle wie im Vorjahr weitestgehend ausblieb.

"Wir informieren nicht nur regelmäßig über den Krankenstand im Landkreis Oberhavel, sondern schauen darüber hinaus auf wichtige Einflussfaktoren für Erkrankungen", sagt Marcel Panzer von der DAK-Gesundheit. "Diese Analysen helfen uns, noch gezielter beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ansetzen zu können und Arbeitgebern konkret Hilfe anzubieten. So wird beispielsweise längeren Ausfallzeiten durch Rückenleiden oder seelische Probleme vorgebeugt."

Bei der DAK sind rund 25000Oberhaveler versichert.