dpa

Neutrebbin (dpa) Ein 16 Jahre alter Kradfahrer ist am Mittwoch bei einem schweren Sturz in Neutrebbin (Märkisch-Oderland) ums Leben gekommen. Wie der Lagedienst der Polizei mitteilte, war an dem Unfall kein weiterer Mensch beteiligt. Wieso der 16-Jährige stürzte, blieb zunächst unklar.