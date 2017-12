Vier Autos von Firmengelände gestohlen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt/Frankfurt (MOZ) Ziemlich dreist sind unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Autohaus in Eisenhüttenstadt vorgegangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drangen sie in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag in das aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher benannte Autohaus ein und stahlen zunächst mehrere Autoschlüssel. Das eigentliche Ziel aber waren die Autos. Denn insgesamt fehlten am Morgen zwei Volkswagen und zwei Pkw vom Typ Skoda. Zudem wurden von zwei weiteren Fahrzeugen die amtlichen Kennzeichen entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte sofort nach der Anzeige die Spuren vor Ort. Und erste Ermittlungsergebnisse liegen auch vor. So weiß die Polizei, dass ein dunkler VW Passat von dem Firmengelände in Folge der Tat in Lübben an einer Tankstelle betankt wurde. Der Fahrer stieg danach ins Auto ein und rauschte auf der B 87 in Richtung Frankfurt davon, ohne für den Kraftstoff gezahlt zu haben.

Bei der Suche nach den gestohlenen Autos wurde schließlich aufgrund des Hinweises eines Passanten ein Skoda unterhalb einer Brücke zur Insel Ziegenwerder in Frankfurt gefunden. Der Pkw, der von dem Autohaus in Eisenhüttenstadt ist, wurde sichergestellt. Der Passant will nach Angaben der Polizei zudem eine ältere Dame gesehen haben, die offensichtlich mit dem Handy die Umgebung gefilmt hat. Möglicherweise ergeben sich durch dieses Material weitere Hinweise. Die Frau wird nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

