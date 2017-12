"Adventsmarkt hat den meisten gefallen"

Thomas Pilz

Fürstenberg (GZ) Heftig war im Vorfeld in der Wasserstadt spekuliert worden - das zweite Adventswochenende belehrte alle Skeptiker eines Besseren: Die Premiere des neuen Fürstenberger Weihnachtsmarktes wurde ein voller Erfolg. "Der kulinarische Adventsmarkt mundete offensichtlich allen Besuchern", stellte denn auch augenzwinkernd Initiator und Mitveranstalter Thomas Schonig (siehe Foto) auf Nachfrage fest. "Die Veranstaltung ist außerordentlich erfreulich gewesen, zum einen was die Publikumsresonanz betrifft und zum anderen die Qualität der Angebote an beiden Tagen", bilanzierte der umtriebige Gastronom.

Auch die Stadtverordnetenkonstatierten, der Weihnachtsmarkt sei ein Erfolg gewesen. Mehr noch, einige Parlamentarier zeigten sich unter dem Eindruck des Erlebten während der Sitzung des Stadtrates wenige Tage später überzeugt, das Niveau der Veranstaltung stelle "einen Quantensprung in ihrer Geschichte dar". Freilich kam eine Frage auf, die im Vorfeld für Unruhe gesorgt hatte und nun dem Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) nochmals gestellt wurde: Wie verhalte es sich mit der Freiwilligen Feuerwehr? Es wäre doch ratsam, dass sie auf dem Marktplatz wieder mit von der Partie ist. Philipp betonte, dies werde auch der Fall sein, entsprechende Gespräche seien geführt worden. Chef-Organisator Tom Schonig richtete unterdessen ein dickes "Dankeschön" an die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und Margit Nitschke von der Stadtverwaltung. "Die Bauhof-Mitarbeiter haben den Markt zur Zufriedenheit aller und vor allem rechtzeitig aufgebaut. Alles hat gut geklappt", lautet sein Fazit. Nicht nur die zahlreichen Besucher seien angenehm überrascht gewesen, auch die Händler und gastronomischen Anbieter. "Und sogar der Wettergott hat ein bisschen mitgespielt", erklärte Schonig mit Blick auf den Sonntagabend und lächelte. Als man begann abzubauen, habe es begonnen zu schneien", sagte er.

Ist das Konzept also unterm Strich aufgegangen? "Das war doch nur der erste Schritt, um eine neue Art des Weihnachtsmarktes zu kreieren", erwidert der Chef des Tourismusvereins. Vorstellbar wäre zum Beispiel für kommendes Jahr, die Palette auch der kulinarischen Angebote zu erweitern. "Man könnte etwa das bunte Markttreiben um die gesamte Stadtkirche herum organisieren, indem sich weitere Händler und Gastronomen bereiterklären, mitzumachen", wagt Tom Schonig einen Ausblick. Schön wäre überdies, wenn tatsächlich ein Schaukochen veranstaltet wird. Fakt sei, dass der Tourismusverein in Kooperation mit der Kommune die Veranstaltung auch künftig organisieren werde.

