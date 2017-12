Zehnte Auflage des Seelower Silvesterlaufs

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Mit guten Vorsätzen in Sachen Bewegung starten die Mitglieder der TSG Seelow ins neue Jahr. Wie Dagmar Rocktaeschel von der TSG informiert, findet auch in diesem Jahr wieder ein Silvesterlauf statt. Es ist sogar ein kleines Jubiläum. Zum zehnten Mal laden die Sportler ein, gemeinsam ein paar Kilometer zu absolvieren. Start ist am 31. Dezember um 10 Uhr. Los geht es wie immer im Gewerbegebiet in Seelow (Nähe Feuerwehrgerätehaus). "Wir laufen eine etwa fünf Kilometer lange Runde, ganz ohne Tempo, wollen einfach Spaß haben", so Dagmar Rocktaeschel. Wer Lust hat, ist willkommen.