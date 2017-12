Geld für den Aktivspielplatz

Sam Dreyster

Strausberg (MOZ) Die Mitglieder der Truppenkameradschaft Kommando Heer des Deutschen Bundeswehrverbands haben gespendet: Kurz vor Weihnachten konnten sich die Kinder und Mitarbeiter des Aktiv-Spielplatzes über einen 350-Euro-Scheck freuen. Allein 2017 waren mehr als 30 Prozent mehr Kinder auf dem Platz an der Grundschule Am Wäldchen. Während das Areal der Stadt Strausberg gehört, erfüllen Mitarbeiter des Jugendsozialverbundes Strausberg das Angebot mit Leben. Die Sozialarbeiter Maja Reinke und André Rose betreuen die Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 13 Jahren. Während des Winters kommen zahlreiche Kinder in die Turnhalle Am Wäldchen oder die Räume des JSV.