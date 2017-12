Öffnung der Bernauer Bibliothek

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Bernauer Stadtbibliothek in der Breitscheidstraße 43 b hat am Freitag nur von 10 bis 12 Uhr geöffnet, am Donnerstag (28. Dezember) können noch von 10 bis 18 Uhr Bücher und andere Medien getauscht werden. Am 30. Dezember bleibt die Einrichtung geschlossen. Geöffnet ist sie gewöhnlich montags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 19 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Wegen des Jahreswechsels gibt es Abweichungen.

Die Zweigstelle Schönow in der Schönerlinder Straße 25 a am Sportplatz in Schönow hat am Donnerstag von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich eindecken will, sollte vorbeischauen.