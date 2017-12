Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Mit 51 Baugenehmigungen sind in diesem Jahr in Schwedt bisher mehr als doppelt so viel erteilt worden wie im Vorjahr (23). Erteilt worden sind sie für 46 Wohngebäude sowie fünf Büro- und Geschäftshäuser. Damit entstehen auch 38 Einfamilienheime. Sie wachsen vor allem im jüngsten innerstädtischen Baugebiet Am Aquarium sowie in den Schwedter Ortsteilen Gatow und in Zützen aus dem Boden.