Furchen durch Lastverkehr

Bernhard Schwiete

Selchow (MOZ) Der Waldweg zwischen Selchow und dem benachbarten Streganz ist nur noch unter erschwerten Bedingungen befahrbar. Lastwagen haben tiefe Furchen in der Verbindung hinterlassen. Besserung scheint nicht in Sicht.

Selchows Ortsvorsteher Reiner Kolberg ist empört. "Das sieht richtig liederlich aus", sagt er beim Ortstermin in der Straße Am Osterberg, auf Höhe des Friedhofs. An dieser Ecke zweigt ein unbefestigter Waldweg ab, der die kürzeste Verbindung ins benachbarte Streganz ist. "Es ist ein öffentlicher Weg, er darf mit Pkw befahren werden und wird auch gerne genutzt", sagt Kolberg. Autofahrer, die zwischen den beiden Dörfern unterwegs sind, ersparen sich auf diese Weise den Umweg über die Bundesstraße 246 und Klein Eichholz.

Doch nun ist der Weg von tiefen Furchen durchzogen. Bereits am Abzweig vom Friedhof in Selchow sind sie zu erkennen, durch Regenwasser haben sich tiefe Pfützen gebildet. "Weiter hinten wird es noch schlimmer", sagt Kolberg. Autofahrer nutzen die Verbindung nach seiner Beobachtung dennoch weiter, nicht ohne Folgen. "Um nicht durch die Vertiefungen fahren zu müssen, weichen sie über Rasenflächen aus. Den Rasen haben wir dort mühsam angesät, und nun wird auch er zerfahren", sagt der Ortsvorsteher.

Entstanden sind die Fahrbahnschäden durch Lastwagen, die Holz aus dem angrenzenden Wald abfahren. "Der Wald gehört einem privaten Besitzer", erläutert Kolberg. Er habe bereits versucht, diesen ausfindig zu machen. Gelungen sei ihm das aber noch nicht. Auch an das Bauamt der Stadt Storkow habe er sich gewandt, bislang ebenfalls ohne konkreten Erfolg. Auch andere Einwohner von Selchow seien dort bereits vorstellig geworden. Für MOZ-Nachfragen war Bauamtsleiter Robert Hentschel nicht erreichbar.

Dem Ortsvorsteher bleibt nun vorerst nur die Hoffnung, dass der Weg instand gesetzt wird, wenn die Abholzungsarbeiten abgeschlossen sind und damit auch der Lastwagenverkehr auf dem Weg nach Streganz wieder Geschichte ist. Vor allem im Hinblick auf den kommenden Sommer wünscht Kolberg das. "Dann sind auf dem Weg auch viele Radfahrer unterwegs", sagt er.

Zuvor sei die Verbindung nach Streganz erst vor etwa einem Jahr geglättet worden, als auch die Selchower Ortsdurchfahrt erneuert wurde. Doch diese Errrungenschaft ist nun schon wieder Makulatur.