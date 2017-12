Zwei Verletzte bei Unfällen

Josefine Jahn

Müncheberg/Diedersdorf (MOZ) Am Mittwoch ereignete sich gegen 9 Uhr auf der Seelower Straße, Abzweig B 1- Müncheberg ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die Fahrerin eines Pkw Ford war in Richtung B1 unterwegs und verlor in einer Kurve die Gewalt über ihr Fahrzeug. Sie stieß mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda zusammen. Die Feuerwehren aus Müncheberg, Trebnitz und Jahnsfelde wurden alarmiert. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Beide Fahrerinnen mussten mit Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gefahren werden. Der in einem Auto befindliche Hund wurde von Angehörigen abgeholt, die beiden Autos abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt geschätzte 8100 Euro.

Ein zweiter Unfall ereignete sich zeitgleich auf der B1, ebenfalls in Höhe Abzweig Müncheberg in Richtung Seelow. Als ein Peugeotfahrer bremste, bemerkte das der Fahrer eines Fiat Punto zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Trotz der Sachschäden von insgesamt 3000 Euro konnten die Autos betriebsbereit weiter fahren.

Am Dienstagabend war es an der Ortseinfahrt Diedersdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Honda und einem VW Touran gekommen, als der Honda in den Gegenverkehr geriet. Der polnische Fahrer wurde leicht verletzt. Der 34-jährige Fahrer des VW und seine fünf und neun Jahre alten Töchter kamen zur Kontrolle ins Seelower Krankenhaus. Die Pkw wurden abgeschleppt, zwischen 16 und 18.20 Uhr war die Fahrbahn gesperrt.

Die Straßenmeisterei wurde informiert, die B1 und angrenzende Straßen auf Glatteis zu prüfen und Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei bittet darum, die Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen.