Fahrrad, Auto und Obus im Fokus

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Während die Eberswalder nach wie vor voller Leidenschaft über den Radverkehr und die Schutzstreifen in der Heegermühler Straße diskutieren, will die Technische Universität (TU) Dresden mit ihrem aktuellen Forschungsprojekt "Mobilität in Städten - SrV 2018" den Bogen weiter spannen. Über Eberswalde und das Verkehrsmittel Drahtesel hinaus. Die TU startet im Januar eine groß angelegte Haushaltsbefragung in mehr als 120 deutschen Städten und Gemeinden, darunter eben in der Barnimer Kreisstadt. Im Fokus steht die alltägliche Mobilität der Bevölkerung.

Mit welchen Verkehrsmitteln sind die Bürger unterwegs? Nutzen sie den privaten Pkw? Oder doch eher die "Öffis"? Welche Entfernungen legen sie dabei zurück? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Erhebung, an der laut TU mehr als 150 000 Personen bundesweit teilnehmen sollen, um per Gesamtstichprobe ein repräsentatives und aktuelles Bild der stadt- bzw. gemeindespezifischen Entwicklung zu erhalten. Ein Prädikat ist Eberswalde schon jetzt gewiss: Die Barnimer Kreisstadt ist und bleibt die Obusstadt in Deutschland. Immerhin gibt es neben Eberswalde nur noch zwei weitere Städte, die auf die "Strippe" setzen: Esslingen sowie Solingen. Wobei Eberswalde die längste Tradition vorweisen kann.

Von der Untersuchung versprechen sich die Wissenschaftler Grunddaten für die lokale und regionale Verkehrsplanung wie auch Hinweise auf übergreifende Trends. Die Teilnehmer der Befragung werden per Zufallsverfahren aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Die Eberswalder Stadtverwaltung hofft auf die Kooperation und aktive Mitwirkung der ausgewählten Bürger.