St. Petersburg (dpa) Bei einer Explosion in einem Supermarkt in der russischen Stadt St. Petersburg sind am Mittwoch vier Menschen verletzt worden.

Das Staatliche Ermittlungskomitee gehe aber zunächst nicht von einem Terroranschlag aus, meldete die Agentur Interfax. Trotzdem wurden erfahrene Beamte aus Moskau geschickt, um den Fall zu untersuchen. Ermittelt werde wegen versuchten Mordes. Nach örtlichen Medienberichten ereignete sich die Explosion in einem Schließfach in dem Einkaufsladen. Im April wurden bei einem islamistischen Bombenanschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg 15 Menschen getötet.