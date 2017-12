Technische Leitung in neuen Händen

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Die lange Suche nach einem technischen Leiter hat sich für die Stadtwerke Zehdenick gelohnt. Seit 1. August dieses Jahres zeichnet Diplom-Ingenieur Matthias Krönert für alles Technische beim städtische Ver- und Entsorger verantwortlich. Eine vielseitige wie herausfordernde Aufgabe, der sich der 39-Jährige stellt.

Gerade die Komplexität der Aufgabe ließ ihn davor zurückschrecken, sich frühzeitig um die vakante Stelle zu bewerben, obwohl er die Voraussetzungen für diesen Job erfüllt. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit den Schwerpunkten Energie- und Rohstoffwesen. Berufserfahrung sammelte er in einem Tegeler Ingenieurbüro, wo er sich insbesondere mit dem Bau und Umbau von Kraftwerken beschäftigte und der Bau und die Wartung von Fernwärmeleitungen zu seinem Spektrum zählten. Mit dem Wechsel zu den Stadtwerken Zehdenick wächst die Verantwortung. Beim kommunalen Unternehmen muss sich Matthias Krönert um eine Vielzahl von Themen kümmern, schließlich gehören neben Schmutz- und Trinkwasser auch die Geschäftsfelder Strom, Erdgas und Fernwärme zu den Geschäftsfeldern um die sich die Stadtwerke kümmern. "Die Vielfalt ist nicht ohne", räumt er ein. Zumal neben seinem technischen Sachverstand auch das Kaufmännische in sein Aufgabenfeld hineinspielt. Und an Herausforderungen mangelt es den Stadtwerken wahrlich nicht, wie der Einsatz am Freitag vergangener Woche auf der Kläranlage zeigte, wo dem Klärschlammbehälter aus Gründen des Emissionsschutzes eine Haube aufgesetzt wurde. Noch viel größer ist aber die Herausforderung, das Geruchsproblem im gesamten Stadtzentrum von Zehdenick endlich in den Griff zu bekommen. Noch suchen Matthias Krönert und seine Kollegen nach dem Ei des Kolumbus, nach der einen Lösung, die das Problem eventuell beheben kann. Wobei sich schon abzeichne, dass es die eine Patentlösung gar nicht geben kann. Individuelle Lösungen müssten gefunden werden. Da es ohnehin verschiedene Möglichkeiten gibt, die Entstehung von Schwefelwasserstoff im weit verzweigten Schmutzwasser-Leitungssystem zu unterbinden, haben Krönert und seine Kollegen auch schon mehrere Dinge ausprobiert. Aktuell würden aktive Mikroorganismen eingesetzt in der Druckleitung zwischen Vogelsang und Neuhof, um die wiederkehrende Geruchsbelästigung in den Griff zu bekommen. Dabei handelt sich sich laut Krönert um ein Pilotprojekt. Immer wieder beschwerten sich insbesondere Anwohner der Waldfriedenstraße in Neuhof über den ihrer Meinung nach unerträglichen Gestank. Am dortigen sogenannten Freispiegel, wo die aus Richtung Vogelsang ankommenden Abwässer mit Sauerstoff in Verbindung kommen, entstehe Schwefelwasserstoff und damit der Geruch von faulen Eiern. Diesen verspüren auch Altstadt-Bewohner. Eine der Schwerpunkte ist die Mühlenstraße. Dort wie auch an anderen Stellen versuchten die Stadtwerke mit Rohrspülungen dem Problem zu Leibe zu rücken. Ebenfalls zum Einsatz komme Calziumnitrat, um die Bildung von Schwefelwasserstoff in den Abwässerkanalen zu unterbinden. Teamarbeit ist dem 39-Jährigen nicht fremd. Die Erledigung der Aufgaben erfolgt mit den Spezialisten im Unternehmen, zu denen auch Abwassermeister Ingo Sieting gehört. Darüber hinaus muss Krönert mit dem Werkausschuss des Entwässerungsbetriebes kooperieren.

Neben der Arbeit an diesen langfristigen Projekten ist Krönerts Talent als Krisenmanager gefragt. So wie in der vergangenen Woche, als kurz vor Weihnachten eine der drei Pumpen im Hauptwerk an der Liebenwalder Straße ausfiel. Befürchtungen, die Pumpe könnte irreparabel defekt sein, bestätigten sich nach intensiver Fehlersuche aber nicht. Der Fehler lag irgendwo im Schaltkreis.