Vorführung wie kleines Volksfest

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Beim SilvesterProbeschießen der Beeskower Baumärkte ist ein Kind durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden. Es wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Leiter des Leymann-Marktes, auf dessen Parkplatz sich das Unglück ereignete, Bernd Gottschalk, bedauert den Vorfall. "Es tut mir sehr leid, schlimm, dass es ein Kind getroffen hat." Falls es weitere Schäden gegeben habe, zum Beispiel an Kleidungsstücken, mögen sich die Betroffenen im Markt melden, so Gottschalk.

Abgesehen von dem Unglück verliefen die Vorführungen der aktuellen Silvester-Feuerwerke am Vorabend des offiziellen Verkaufsstarts in heiterer Stimmung. Wie es sich in den Vorjahren bereits angedeutet hat, geht der Trend immer weiter zu Batteriefeuerwerken. Das Prinzip "Ein mal anzünden, lange genießen", wird durch die Koppelung mehrerer Batterien noch gesteigert. "Verbund-Batterien" heißen diese pyrotechnischen Boxen in der Fachsprache.

Das Probeschießen hat sich in Beeskow längst als Tradition etabliert. Damit angefangen hatte Leymann vor 12 Jahren, erinnert sich Marktleiter Gottschalk. Bader zog bereits ein Jahr später nach, sodass sich die Beeskower seit nunmehr elf Jahren kurz vor Jahreswechsel auf ein kleines Volksfest freuen dürfen. Bei Leymann sorgte die Feuerwehr für das leibliche Wohl, bei Bader übernehmen die Angestellten und ihre Familienangehörigen den Service, wie Marktleiter Karsten Welke mitteilt. So versorgten am Ende der Bratwurst-Schlange Ulrike Amelung und Franziska Bader die Gäste mit mit Ketchup und Senf.

Feuerwerk, Bratwurst, Glühwein und Tee sind ein Erfolgsrezept, das sich mittlerweile bis in umliegende Gemeinden herumgesprochen hat. Aus Klein Briesen angereist waren Heidrun und Wolfgang Noeske mit Enkelin Kiara. "Wir treffen hier immer unsere lieben Nachbarn Eckhard und Cornelia Hermann", freute sich Wolfgang Noeske.

Eckhard Hermann schätzt beim jährlichen Probeschießen vor allem die Geselligkeit: "Man trifft sich hier. Meinen Schulkollegen Andreas aus Zeust habe ich auch schon gesehen." Christoph Otte aus Buckow prostete mit seinem Nachbarn Reinhard Grundemann auf einen Becher Glühwein an: "Wir sind jedes Jahr gemeinsam hier."