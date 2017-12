Freifläche wird saniert

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Platz des Gedenkens finden derzeit Reparaturarbeiten statt. Möglich wird dies durch private Spenden. Nach wie vor ist offen, wann die Namenstafeln für rund 4000 sowietische Kriegsgefangene, die dort in Grabkammern bestattet sind, aufgestellt werden.

Als der I. Wohnkomplex entstand, war der heutige Platz des Gedenkens als zentraler Platz geplant, wo Feste und Veranstaltungen stattfinden sollten. Doch bald hat er eine ganz andere Bedeutung erfahren, die mit seinem heutigen Namen zusammenhängt. Die sterblichen Überreste von rund 4000 sowjetischen Kriegsgefangenen, die im Fürstenberger Stammlager IIIB ums Leben kamen, wurden in zwei Grabkammern links und rechts vom großen Obelisken bestattet. Allerdings: Aus dem Platz des Gedenkens ist eher ein Platz des Vergessens geworden. Das Areal verkam immer mehr. Schmerzlich stieß der Zustand der zweitgrößten russischen Kriegsgräberstätte im Land Brandenburg dem ehemaligen EKO-Generaldirektor Prof. Dr. Dr. Karl Döring auf. Richtig geschämt habe er sich für das Erscheinungsbild nach einer Veranstaltung zum 8. Mai. Karl Döring beließ es nicht beim Lamentieren, sondern bat zu seinem 80. Geburtstag um Spenden und warb selbst um Spenden. Mit den 25000 Euro, die zusammenkamen, wird nun seit einigen Wochen der Platz wieder in Ordnung gebracht, beziehungsweise werden die größten Schadstellen beseitigt.

Im Vorfeld sei mit den Beteiligten abgestimmt worden, was gemacht wird, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. "Wir versuchen partiell Schadstellen zu beseitigen". So wurden und werden schadhafte Platten und Treppenstufen ausgetauscht. Auch die Borde zu den anliegenden Beeten werden, wo es nötig ist, erneuert beziehungsweise ausgetauscht. Die Gehölze um den Platz sollen ebenfalls in Ordnung gebracht werden. Das soll im Sommer passieren. Ursprünglich war vorgesehen die Arbeiten bis Weihnachten abzuschließen. "Wir sind aber nicht ganz fertig geworden", erklärt der Fachbereichsleiter.

Bei einem weiteren großen Vorhaben, das mit Landesmitteln finanziert werden soll, gibt es derweil noch keinen Fortschritt. So hatten Angehörige von Verstorbenen mehrere Tausend Namen von Kriegsgefangenen zusammengetragen, die im Fürstenberger Kriegsgefangenenlager vor 1945 ums Leben gekommen sind. Die Namen wurden auch der Stadt überreicht. Die hat die Listen derweil an die russische Botschaft übergeben, die sie nun überprüft. Wenn die Namenslisten schließlich freigegeben seien, sei die Stadt angehalten, diese Namen in geeigneter Form zu veröffentlichen. Für das vergangene und auch für dieses Jahr waren dafür jeweils 48000 Euro im Haushalt bereitgestellt worden, Zuschüsse vom Land und vom Landkreis. Doch auch in diesem Jahr kam es noch nicht zu einer Realisierung. Wobei die Umsetzung der Maßnahme durchaus eine Herausforderung wird.

Denn wahrscheinlich hinter dem Obelisken sollen Granittafeln aufgestellt werden, auf denen mehr als 4000 Namen stehen werden, in kyrillischer Schrift. Vorher muss sich da auch noch über die Schriftgröße abgestimmt werden. Michael Reichl erwähnt, dass auch noch eine Tafel aufgestellt werden soll, die nähere Informationen zu dem Platz und den dort Beerdigten geben soll.Ob es im nächsten Jahr zu einer Realisierung kommt, vermag Michael Reichl nicht abzuschätzen. "Wir sind da von anderen abhängig."

Weitere Maßnahmen sind nicht geplant, zumindest taucht der Platz des Gedenkens nicht in der Prioritätenliste der Stadt auf. Derweil wird im kommenden Jahr mit der Planung für die Freifläche an der Heinrich-Heine-Allee mit den zwei dort befindlichen Brunnen begonnen. Die Stadt hat unter anderem für dieses Maßnahme Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt erhalten.