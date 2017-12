Das neue Jahr begrüßen

Margrit Meier

Neuenhagen/Hoppegarten (MOZ) Zum 10. Mal lädt Bürgermeister Jürgen Henze zum Neujahrstreff am Rathaus am 1. Januar von 16 bis 19 Uhr ein. Alle sind eingeladen, gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen - mit Musik und guter Laune. Dafür sorgen der Schornsteinfeger, der Glücksbringer verteilt, und die Männer an den Trompeten, die mit zünftiger Blasmusik für die passende Untermalung sorgen. Es gibt Gegrilltes, Glühwein und Kinderpunsch am Feuerkorb.

Hoppegartens Bürgermeister Karsten Knobbe freut sich am 1. Januar ab 15 Uhr auf Gäste, die mit ihm auf das neue Jahr im Gemeindesaal anstoßen. Der Verein für Volksfeste Hoppegarten reicht Schmalzstulle und Getränke.