Sorge vor Ausbruch der Schweinepest

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Veterinäramt der Stadt Frankfurt warnt in einer Pressemitteilung vor dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Seit mehreren Jahren werden in Osteuropa bzw. im Baltikum regelmäßig Infektionsfälle gemeldet. Zuletzt gab es im Spätsommer nahe der Stadt Zlin im Osten Tschechiens unter Wildschweinen einen größeren Ausbruch der hochansteckenden Tierseuche. Der Fall hat auch Landwirte und Behörden in Deutschland alarmiert.

"Aufgrund des hohen Infektionsdruckes kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Seuche nach Deutschland und in weitere Länder der EU verschleppt wird. Der jüngste Ausbruch in der Tschechischen Republik hat dies eindrücklich belegt", erklärt die Frankfurter Amtstierärztin Claudia Schütte. "Die ASP ist eine hochansteckende Tierseuche, die mit hohen Verlusten bei Schweinen einhergeht. Für Menschen ist sie ungefährlich. Eine Einschleppung der ASP nach Deutschland brächte jedoch schwere wirtschaftliche Folgen für alle Schweinehalter mit sich", so Claudia Schütte.

Da kein Impfstoff verfügbar sei, würde eine erfolgreiche Bekämpfung ausschließlich durch Tötung infizierter und ansteckungsverdächtiger Tiere erfolgen. Aufgrund langanhaltender Sperrmaßnahmen und wegen fehlender wirtschaftlicher Verwertbarkeit müssten aus Tierschutzgründen weitere Tiere getötet werden.

Die Verhütung der Einschleppung basiere auf Einfuhrverboten, mit denen sichergestellt werden soll, dass weder infizierte Schweine und Wildschweine noch kontaminiertes Fleisch, Fleischerzeugnisse, Fleischzubereitungen oder Nebenprodukte infizierter Tiere eingeführt werden.

Das Veterinäramt warnt deshalb vor Kontakten mit Wildschweinen. Diese seien unbedingt zu unterbinden. Außerdem dürften keine Nahrungsmittel für Menschen (Küchenabfälle) verfüttert werden.

Für Reisende, insbesondere Fernfahrer, gelte, Lebensmittel tierischer Herkunft oder Reiseproviant ausschließlich in verschlossenen Müllbehältern zu entsorgen. Die Überwachung der Wildschweinpopulation inklusive Untersuchung von Wildschweinen mit unverzüglicher Meldung aller Auffälligkeiten im Wald, gehören ebenfalls zu den vorbeugenden Maßnahmen. Zu erreichen ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt telefonisch unter: 0335 5523940.