Gastgeberin geschlagen und beraubt

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Eine 29-jährige Neuruppinerin ist am zweiten Weihnachtsfeiertag von einem Gast getreten und beraubt worden. Die Frau hatte am Nachmittag mit einem 41-Jährigen in ihrer Wohnung an der Rudolf-Breitscheid-Straße gefeiert. Später kam ein 26-Jähriger hinzu, und es wurde gemeinsam etwas Alkohol getrunken. Als der Ältere dann Bier holen ging, kam es zum Streit zwischen der Gastgeberin und dem 26-Jährigen. Worum es dabei ging, ist nicht klar. Jedenfalls schubste der Mann die Frau über einen Stuhl, wobei dieser beschädigt wurde. Als sie aufstand, bekam sie einen Schlag ins Gesicht. Dann trat ihr der 26-Jährige mit dem Schuh ins Gesicht. Dadurch trug sie ein blaues Auge und eine geschwollene Lippe davon. Dann nahm er den Personalausweis und die Krankenkassenkarte der Frau aus deren Geldbörse und verschwand. Gegen den Mann, der polizeilich bekannt ist, wurden Verfahren wegen Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet.