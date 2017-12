Neun Filme in drei Tagen

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Ab dem 18. Januar finden im Land Brandenburg wieder die Schulkinowochen statt, die von Vision Kino, dem Netzwerk für Film- und Medienkompetenz und der Initiative "Filmernst" veranstaltet werden. Mit dabei ist auch das Movieland in Erkner, das an drei Tagen insgesamt neun Filme zeigt. Ein Teil der Veranstaltungen wird von Moderationen umrahmt. Die Schulkinowochen verstehen sich als ein film- und medienpädagogische Angebot, das Wissen und vor allem Kompetenzen erweitert. Der Besuch der Filme ist gewissermaßen Unterricht an einem anderen Lernort. Er wird als Unterrichtszeit anerkannt.

Bislang gibt es nur wenige Anmeldungen, sagt Jürgen Bretschneider von "Filmernst". Beim letzten Durchgang im Januar dieses Jahres waren es in Erkner rund 550 Besucher. Das sei wieder das Ziel.

Das Kinoprogramm ist für verschiedene Altersgruppen konzipiert. "Nomaden des Himmels" für 3. bis 5. Klassen führt in Gebirgsregionen Kirgisistans. Die Nomaden leben hier oben, nah an den Wolken, im Einklang mit der Natur. Protagonistin ist ein kleines Mädchen. "Ein Sack voll Murmeln" (7. bis 10. Klasse) erzählt, aus dem Blick eines Zehnjährigen, eine Familien-Fluchtgeschichte durch Frankreich. Im Dokumentarfilm "Pre Crime" (9. bis 12. Klasse) wiederum geht es um die Digitalisierung und Fragen, die sie mit sich bringt, zum Beispiel der, warum die Menschen freiwillig mit der wertvollsten aller Währungen, ihren Daten, zahlen?

Anmeldungen bis 11. Januar: E-Mail anmeldung@filmernst.de oder Tel. 03378 209161; Preis pro Schüler 3,50 Euro. Termine Erkner: 30. Januar: 9.30-10.45 Uhr Die Häschenschule, 10-11.30 Uhr Tschick, 11.15-12.45 Uhr Nomaden des Himmels; 31. Januar: 9-11 Uhr Simpel (mit Anmoderation), 9.30-12 Uhr Ein Sack voll Murmeln (mit Moderation), 11.30-13.45 Uhr The Circle (mit Anmoderation); 1. Februar: 9-10.45 Uhr Amelie rennt, 9.30-11 Uhr Chavela (spanisches Original mit Untertiteln), 11.30-13 Uhr Pre Crime