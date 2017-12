Stipendium an Schülerinnen vergeben

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Stadt Wriezen vergibt alljährlich ein Begabtenstipendium. Es wurde auch diesmal im Rahmen einer Sitzung der Stadtverordneten übergeben: an Liliane Sophie Schur, Zehntklässlerin am Evangelischen Johanniter-Gymnasium, und Lara Becker aus der fünften Klasse der Salvador-Allende-Schule.

Mit dem Stipendium sollen, so hatte der Bildungsausschuss im Juni präzisiert, in der Regel zwei Schüler pro Schuljahr gefördert werden, die in Wriezen ihren ständigen Wohnsitz haben und dort auch zur Schule gehen oder in Ausnahmefällen eine Spezialschule beziehungsweise -klasse andernorts besuchen. Im Haushalt der Stadt werden dafür 1200 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Ehrung wurde in der jüngsten Sitzung durch die Kämmerin Angelika Kerstenski und Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor vorgenommen. Liane Sophie Schur erklärte, die monatlich 50 Euro, insgesamt also 600 Euro, sparen zu wollen. "Fürs Studium oder einen Auslandsaufenthalt", sagte sie, die für ihre schulischen Leistungen bereits am Gymnasium geehrt worden war. Deshalb habe sie auch ein bisschen auf das Begabtenstipendium der Stadt gehofft. Lara Becker strahlte ebenfalls. Sie möchte mit der monatlichen Unterstützung Gesangsunterricht nehmen.