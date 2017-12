Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Der Ball rollt auch zwischen dem Fest und zwar in der Halle. Der FC Stahl führt am Freitag, 29. Dezember, den 6. Allianz-Girls-Cup in der Dreifelderhalle im Wiesenweg 2 durch. Die Besucher können sich auf diverse Mannschaften freuen. Folgende Teams haben sich für das Turnier u.a. angemeldet: SV Babelsberg 03, Union Berlin und der FC Carl Zeiss Jena. Anstoß ist ab 18.30 Uhr. Ein weiteres Hallenturnier des FC Stahl können Fußballfans am Samstag, 30. Dezember, an gleicher Stelle erleben. Dann wird der 3. Dentaltechnik-Cup ab 18.30 Uhr ausgespielt. Auf dem Spielfeld in der Halle sind folgende Teams am Ball: Empor Schenkenberg, TSV Chemie Premnitz, TSV Brettin-Roßdorf und der SSV 80 Gardelegen.

Budenzauber in der Havelstadt