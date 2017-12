Polizeibericht Schwedt vom 28.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Mann grölt vorm Asylheim

Angermünde. Wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Angermünde. Der 27-Jährige hatte am späten Montagabend vor dem Eingangsbereich des Asylbewerberheimes in der Berliner Straße in Angermünde mehrfach ausländerfeindliche Sprüche skandiert und gegen die Eingangstür getreten. Beamte stellten den Mann, der ihnen bereits wegen diverser Delikte bekannt ist, in der Nähe des Heimes.

Motorroller-Dieb flüchtet

Prenzlau. Auf frischer Tat ist ein Dieb am Dienstagabend in Prenzlau von der Polizei ertappt worden. Die Beamten sahen, wie er sich in der Neubrandenburger Straße an einem Motorroller zu schaffen machte. Als der Mann die Polizisten sah, schwang er sich auf das Gefährt und fuhr auf dem Gehweg in Richtung Klosterstraße, wo er den Roller fallen ließ und wegrannte. Auch Helm und Werkzeug ließ er zurück. Der Roller war, wie sich herausstellte, in der Wittenhofer Straße gestohlen worden, was die Besitzerin noch nicht bemerkt hatte.

Räucherkammer in Flammen

Schmölln. Wegen eines Brandes in einer Räucherkammer am frühen Montagmorgen mussten vier Menschen für drei Stunden die zwei benachbarten Häuser verlassen. Die Inhaber des Grundstücks hatten vergeblich versucht, die Flammen selbst zu löschen, das erledigten dann Feuerwehrleute. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.