Polizeibericht Bernau vom 28.12.2017

MOZ

Bernau (MOZ) Mann nach Schüssen festgenommen

Bernau. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Mann, der wild um sich schoss, hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen in Bernau festgenommen. Gegen 6 Uhr waren die Beamten gerufen worden, weil der 29-Jährige in der Jahnstraße mehrere Schüsse aus einer Pistole abgegeben hatte. Der Mann flüchtete in einem Kia Carnival mit Berliner Kennzeichen. Als ihn die Polizisten in der Innenstadt stoppen wollten, brauste er davon. In der Rüsternstraße musste er jedoch bremsen. Er stieg aus und versuchte wegzurennen, doch die Beamten waren schneller. In den Sachen des polizeilich hinlänglich bekannten Mannes aus Berlin fand sich eine Schreckschusspistole. Den Kia hatte er zuvor in der Hauptstadt dem Besitzer unter Vorhalt einer Waffe gestohlen.

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bernau. Bei einem Unfall auf der A10 kurz vor dem Dreieck Barnim ist am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 48-Jährige war in einem Baustellenbereich mit seinem Mazda von der Fahrbahn geraten. Der Wagen überschlug sich. Nach ersten Erkenntnissen sind seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt werden. Kurz nach 8.30 Uhr rollte der Verkehr wieder.

BMW von Parkplatz verschwunden

Eberswalde. Einen BMW haben Autodiebe in der Nacht zum Mittwoch in Eberswalde gestohlen. Der schwarze Wagen mit dem Kennzeichen BAR-SV 666 verschwand von einem Parkplatz in der Marienstraße. Schaden: rund 8000 Euro.

Berlin. Die Alte Schönhauser Straße in Berlin-Mitte ist in Richtung Hackescher Markt zwischen der Schendelgasse und Weinmeisterstraße noch bis Ende Januar 2018 wegen Gleisbauarbeiten für den Verkehr gesperrt.

Verkehrstipp