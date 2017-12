Polizeibericht Seelow vom 28.12.2017

MOZ

Seelow (MOZ) Junger Kradfahrer stirbt bei Sturz

Neutrebbin. Ein 16-jähriger Kradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem schweren Sturz in Neutrebbin ums Leben gekommen. Wie der Lagedienst der Polizei am Abend mitteilte, war an dem Unfall keine weitere Person beteiligt. Wieso der Kradfahrer stürzte, war noch unklar.

Geldkassette von Rentner erbeutet

Frankfurt. Ein Maskierter hat in der Collegienstraße einen 82-Jährigen überfallen. Bei dem Rentner hatte es am Montagabend gegen 22 Uhr an der Wohnungstür geklingelt. Als er öffnete, drückte ihm der Maskierte eine Handfläche ins Gesicht und schob ihn in die Wohnung. Dem Unbekannten folgten zwei weitere Männer. Sie durchsuchten zunächst eine Jacke an der Garderobe, dann stürmten sie ins Schlafzimmer und durchsuchten alle Schränke und das Bett. Im Nachttisch fanden die Täter eine Geldkassette, die sie mitnahmen. Außerdem stahlen sie ein Portemonnaie mit Führerschein und der Zulassung für ein Auto.