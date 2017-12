Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 28.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Räuber nehmen Geldkassette mit

Ein Rentner ist am ersten Weihnachtsfeiertag in seiner Wohnung beraubt worden. Gegen 22 Uhr hatte es bei ihm an der Wohnungstür in der Collegienstraße geklingelt. Als der Mann öffnete, drückte ihm ein Maskierter eine Hand ins Gesicht und schob den 82-Jährigen in die Wohnung. Mit zwei weiteren Männern durchsuchte der Unbekannte eine Jacke an der Garderobe sowie das Schlafzimmer. Dort fanden sie eine Geldkassette, die sie mitnahmen. Außerdem stahlen sie ein Portemonnaie mit Auto-Papieren und flüchteten anschließend.

I-Pad und Werkzeug aus Büro gestohlen

Zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, haben unbekannte Täter die Fensterscheibe zu einem Büro an der Goepelstraße eingeschlagen. Daraus stahlen sie ein I-Pad und einen Akkuschrauber der Marke Makita. Der Schaden beträgt ungefähr 850 Euro.

Kennzeichen verschwunden

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Lebus von einem VW Golf beide Kennzeichentafeln gestohlen. Das Auto stand an der Frankfurter Straße. Die Besitzerin hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt, als die Polizei sie am Dienstagvormittag darüber informierte. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.