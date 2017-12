Auf Ecstasy mit Rasierklinge verletzt

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Weil eine 16-jährige Bewohnerin einer Wohngruppe Verhaltensauffälligkeiten zeigte und sich mit einer Rasierklinge an den Unterarmen verletzte, rief eine Betreuerin am 23. Dezember gegen 22 Uhr die Polizei.

Die Jugendliche gab an, eine farbige Tablette genommen zu haben. Das EKG der Rettungssanitäter zeigte extreme Ausschläge in der Herzfrequenz. Die Sanitäter äußerten den Verdacht, dass es sich bei der Tablette um Ecstasy (XTC), eine synthetische Droge, handeln könnte. Eine Bekannte erklärte, die Tablette stamme von einem 17- jährigen Syrer, der ebenfalls eine eingenommen hatte. Aus Sorge um dessen Gesundheit fuhren die Beamten zur Wohnung des Syrers an der Schifferstraße. Da er nicht öffnete, erledigte das die Feuerwehr. Der Jugendliche fehlte, dafür wurden 26 Alukügelchen voll Cannabis gefunden. Als der Syrer auftauchte, klagte er über Herzschmerzen und Kreislaufprobleme. Das XTC habe er von einem anderen Syrer bekommen.