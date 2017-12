Baby nach Herz-OP wieder daheim

Olav Schröder

Bernau/Werneuchen (MOZ) Richard Maximilian und seine Eltern haben Weihnachten zu Hause gefeiert. Für sie ist es ein Traum. Der sechswöchige Aufenthalt in der Bernauer Kindernachsorgeklinik hat daran einen großen Anteil. Mitte Oktober wurde der heute fast sechs Monate alte Richard am Herzen operiert.

Für die Eltern Melanie (28) und Michael (29) war es ein großer Schock, als sie nach der Geburt erfuhren, dass Richard an Trisomie 21 mit einem angeborenen Herzfehler leidet. "Trotz aller Voruntersuchungen war dies nicht erkannt worden", berichtet der Vater. Die drei Löcher, die Richards Herz schwächten, waren so groß, dass sie bei den Voruntersuchungen nicht an den markanten Geräuschen zu diagnostizieren waren, berichtet er.

Ein großes Glück sei es gewesen, dass sich Dr. Martin Rothe, Kinderarzt am Bernauer Immanuel-Klinikum, um Richard kümmerte. Rothe war selbst vor mehreren Jahren an der Kindernachsorgeklinik in der Bernauer Waldsiedlung beschäftigt.

Es hat einige Tage gedauert, bis den jungen Eltern - Richard ist ihr erstes Kind - bewusst wurde, welche Bedeutung die Diagnose hatte. Doch die OP am Deutschen Herzzentrum verlief mehr als glimpflich. Eigentlich wird mit etwa 19 Tagen Klinikaufenthalt nach einer solchen OP gerechnet, nach sieben Tagen aber konnte Richard schon entlassen werden. "Und zwar als geheilt", strahlt Michael Reinicke. "Er wird sich wieder ganz normal bewegen und Sport treiben können, ohne weitere Operation." Und seine Frau fügt hinzu: "Ich hatte Angst davor, dass man ihn immer bremsen muss, wenn er zu aktiv wird. Aber das alles wird nicht nötig sein."

Jeder Tag weniger im Krankenhaus tat auch der Familie gut. Die junge Mutter hatte in dieser Zeit eigentlich gar nicht mehr geschlafen und war Tag und Nacht bei Richard. Der Vater nutzte jede freie Minute, um bei den beiden zu sein, nahm Urlaub und stieß auf das große Verständnis seines Arbeitsgebers: "Er hat uns sehr unterstützt und mir einfach freigegeben, auch für die Wochen nach der Operation." Insgesamt wurden es fünf Monate.

Die Wochen nach der Operation aber wurden für die dreiköpfige Familie so wichtig. Nach dem Krankenhausaufenhalt schloss sich die Reha in der Kindernachsorgeklinik in der Bernauer Waldsiedlung an. "Schon nach ein paar Tagen sahen wir, wie gut die Therapien hier sind", sagt Melanie Reinicke. "Die Therapeuten haben einen ganz anderen Blick auf die Kinder und wissen, wie man sie anfassen muss. Denn der dramatische Herzfehler wirkte sich auch noch bis in die Rehabilitation aus. Wegen der Erkrankung war Richard zu schwach gewesen, um zu trinken und musste mit einer Sonde ernährt werden. So verloren sich die Trinkreflexe, so dass er auch nach der Operation nicht mehr eigenständig nuckeln konnte. "Es war unsere größte Last", sagt Melanie Reinicke, "aber es war auch so fantastisch zu erleben, wie die Logopädin hier innerhalb kurzer Zeit Richard zum Trinken brachte." Tatsächlich hatte es Anja Keil, die auf die Sondenentwöhnung spezialisiert ist, geschafft, dass Richard sich nach nur vier Wochen ohne Sonde selbstständig ernähren kann. Inzwischen isst er schon Brei.

Ähnliches erlebte die Familie bei der Physiotherapie mit Mandy Weisheit. "Bei ihr fühlte sich Richard gleich geborgen", berichtet der Vater. Auch sie verhalf Richard innerhalb kurzer Zeit zu wichtigen Fortschritten, zum Beispiel beim Heben des Kopfes. "Dabei nutzte sie einfach seine Neugier aus", beschreibt Melanie Reinicke. Die funkelnde Lichtsäule im Snoezel-Raum setzte sie ein, damit er den Kopf hebt und aufblickt und sich die Muskeln entwickeln. Übungen im Greifen und Bewegungen in der Hüfte und viele andere Dinge kamen hinzu. In der Ergotherapie lernte Richard, dass er auch in einem Tragetuch bequem und gesund getragen werden kann. Darüber hinaus gibt es an der Nachsorgeklinik auch eine psychologische Betreuung, von der Familie Reinicke allerdings keinen Gebrauch machen musste.

Bislang hat Richard weder vor noch nach der Operation wegen der Ansteckungsgefahr keinen Kontakt zu anderen Babys oder Kindern gehabt. Außer den Eltern durften lediglich die Großeltern zu ihm. Wenn er nun nach der großen Abschlussfeier in der Nachsorgeklinik für ihn und andere Kinder wieder zu Hause ist, wird er auch Gleichaltrige kennenlernen und natürlich den Freundeskreis der Familie. "Sie haben alle die ganze Zeit mit ihm mitgefiebert", berichtet Melanie. "Wir haben ihnen immer nur Fotos zuschicken können, weil sie wissen wollten, wie es ihm geht.

Die Eltern sind allerdings sehr froh, dass sie die Wochen nach der Operation in der Nachsorgeklinik mit Richard zusammen sein konnten. Einerseits aufgrund der umfassenden und wirkungsvollen Therapien und weil andererseits ärztliche Versorgung immer in der Nähe ist. "Einmal ging es Richard in der Nacht nicht so gut und wir hatten Angst bekommen. Aber es war dann nichts Schlimmes. Was wir zu Hause gemacht hätten, ich weiß es nicht", erzählt Melanie Reinicke. Außerdem gibt es Familientreffs, Angebote für die Zeit nach den Therapien und in jedem Haus der Nachsorgeklinik gibt es Sitzecken, in denen sich die Familien treffen können. "Der Austausch hilft und stärkt einen sehr", sagt die Mutter. "Man weiß, ich bin nicht allein."

Die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg ist eine gemeinnützige Einrichtung. Bis zu 25 Kinder kann sie gleichzeitig betreuen. Das Besondere an der Einrichtung ist ihr weithin einmaliger familienbezogener Ansatz. Es werden nicht nur die kleinen Patienten betreut, sondern auch Eltern und Geschwister können mit aufgenommen werden. Insgesamt hat die Nachsorgeklinik somit eine Kapazität von 75 Plätzen.

Um Kinder weiterhin nach schweren Operationen begleiten zu können, ist die Einrichtung auch auf Spenden angewiesen. Wer sie unterstützen möchte, kann einen Betrag auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Barnim, IBAN DE50 1705 2000 3000 0098 40, Spendenkennung: "Gemeinsam zurück ins Leben" einzahlen. Geschäftsführerin ist Sandra Bandholz, für das Spendenmanagement ist Julia Knerr zuständig.